Ce dimanche matin, 7 h 30, sous le chapiteau de Fontvieille, à Monaco. On s’étire et on se lève péniblement après une nuit sur un lit d’appoint. On y croise les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque et de la No Finish Line, des agents de la Sûreté publique…

C’est là que 64 personnes ont dormi. Principalement des participants de la 20e édition de la No Finish Line. Il y avait aussi un groupe de quinze enfants et parents qui étaient venus d’Antibes pour participer à une compétition de badminton au stade Louis-II et qui n’ont pas pu reprendre les voitures samedi soir (lire ci-dessous).

Ont également dormi sous le chapiteau quelques personnes que les pompiers ont récupérées ici et là en ville et dans l’impossibilité, samedi, de reprendre le train pour rentrer chez elles.

Après le petit-déjeuner, les unes et les autres sont reparties dès 7 heures.

