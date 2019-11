Monaco encore sous le choc des intempéries Une nuit au chaud et au sec sous le chapiteau de Fontvieille

Hier matin, 7 h 30, sous le chapiteau de Fontvieille, à Monaco. On s’étire et on se lève péniblement après une nuit sur un lit d’appoint. On y croise les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque et de la No Finish Line, des agents de la Sûreté publique…

C’est là que 64 personnes ont dormi. Principalement des participants de la 20e édition de la No Finish Line. Il y avait aussi un groupe de quinze enfants et parents qui étaient venus d’Antibes pour participer à une compétition de badminton au stade Louis-II et qui n’ont pas pu reprendre les voitures hier soir (lire ci-dessous).

Ont également dormi sous le chapiteau quelques personnes que les pompiers ont récupérées ici et là en ville et dans l’impossibilité, samedi, de reprendre le train pour rentrer chez elles.

Après le petit-déjeuner, les unes et les autres sont reparties dès 7 heures.

Quinze joueurs de badminton, dont sept enfants, n’ont pu reprendre la route samedi soir pour rentrer chez eux à Antibes. Arrivés à 7 heures au stade Louis-II de Monaco, ils ont été pris en charge par les pompiers à l’issue des compétitions pour rejoindre le chapiteau de Fontvieille, où étaient déjà installés les « naufragés » de la No Finish Line.

« Franchement, il y a eu une super-réactivité de l’organisation. Nous avons eu un repas chaud le soir », explique Nathalie, maman et joueuse de badminton. Avec la fatigue, il était plus prudent de rester sur place. Et de toute façon, Fontvieille était bloqué. La voiture est donc restée au parking du stade pendant la nuit. Des agents de police nous ont conseillé d’attendre qu’il fasse jour pour repartir. » À 8 h 30, le groupe finissait un bon petit-déjeuner et se préparait à rentrer enfin à la maison…