Mis en examen pour viols, cet ostéopathe continue à enseigner: la colère des plaignantes

Interrogé par Nice-Matin sur ce cycle de conférences, Georges Lendel, représentant légal de la société Centre d’ostéopathie Atman, affirme en préambule n’avoir comme unique mission que "l’intérêt des dizaines de salariés, professeurs et intervenants du Centre, ainsi que des centaines d’étudiantes et d’étudiants évoluant dans notre structure pour rien de moins que cinq années". Évoquant les valeurs de l’établissement, « la qualité et la richesse de son enseignement », le « sens du devoir » et de l’engagement « animé par des valeurs humanistes », Georges Lendel rappelle que toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et qu’elle soit déclarée coupable. « Monsieur Marc Bozzetto n’a, à ce jour, jamais été convoqué à un procès pour faire valoir ses droits et entendre sa défense devant un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui. Ainsi, personne ne lui ayant interdit d’exercer ses activités, il me semble qu’il est libre et légitime de donner toute conférence à qui le souhaite, en raison de son expertise en ostéopathie mondialement reconnue. » Georges Lendel réclame qu’on « épargne » le centre d’ostéopathie « et de cesser de relayer que notre belle et prestigieuse école de savoirs et de techniques serait le lieu d’un délit. » Selon lui, « aucune infraction n’y a jamais été commise à ce jour ». Précisons qu’en l’occurrence, la justice enquête, non sur des « infractions », mais sur des délits (agressions sexuelles), voire des crimes (viols). Georges Lendel réclame aussi « de faire cesser la confusion auprès du public, en le liant à Monsieur Marc Bozzetto ». Une réponse difficile à comprendre. Marc Bozzetto est en effet le fondateur de cette école et sa figure de proue internationale. Mais la pirouette est trouvée : « Le fondateur de l’école Atman donnera sa conférence au titre de la Société Act, qui n’a aucun lien juridique de quelque nature qu’il soit avec le Centre d’ostéopathie Atman ». Dont acte. G. L.

