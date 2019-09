"Miraculée": happée et traînée par une voiture, une fillette de 9 ans sauvée in extremis par... un ancien volleyeur professionnel niçois

Freddy Saelens a porté les couleurs du Nice Volley-Ball de 2004 à 2006 puis de 2009 à 2012.

Âgé de 38 ans, l'ancien volleyeur professionnel s'est reconverti dans la police depuis qu'il a mis un terme à sa carrière il y a quelques années.

Le 30 août dernier, le natif de Roubaix fêtait l'obtention de son diplôme, lors de la traditionnelle cérémonie de sortie de l'école nationale de la police de Nîmes, avant d'être muté à Metz (Moselle).

C'est à ce moment-là, rapporte le journal Midi-Libre, que l'ex-central a entendu des cris. Ceux d'une maman dont la famille originaire de Toulouse venait d'assister, elle aussi, à la cérémonie.

"Il y avait beaucoup de personnes autour d’une voiture (garée sur le parking d'une grande surface adjacente à l'école, ndlr), a raconté le policier à nos confrères. Une petite fille était sous la voiture. C’était horrible. Je l’ai rassurée et j’ai réussi à soulever la tôle et j’ai redressé sa jambe. J’ai cru comprendre que la petite était descendue de sa voiture et était assise sur le trottoir lorsqu’elle a été percutée par le véhicule."

La fillette "miraculée"

Selon Cédric, le papa de la petite Leana (9 ans), absent le jour des faits, une vitesse de la voiture était enclenchée entraînant l'accident.

La fillette a été traînée par le véhicule sur plusieurs mètres.

"Aujourd’hui, Leana va mieux. C’est une miraculée, a expliqué le père de famille. Elle doit subir trois greffes de peau et être transférée de Montpellier vers l’hôpital de Toulouse. Je souhaite rendre public le courage et l’abnégation de l’homme qui a sauvé ma fille (...), son héroïsme."

Face à ces éloges, fidèle à l'image qu'il avait laissée dans le monde du volley et du côté de la salle Palmeira, Freddy Saelens reste humble.

"C’est comme ça, a-t-il sobrement réagi. C’est la vie. Et je suis content que cette petite fille aille mieux."