Meurtre du petit Malakai à La Seyne: ce que l'on sait du scénario du drame

En langue haoussa, pratiquée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, Malakai se traduit par "ange". C’est le prénom que portait l’enfant mort des suites de coups qui lui ont été portés les 9 et 12 octobre, à La Seyne-sur-Mer.

Ce garçon âgé de 7 ans est décédé après trois jours d’agonie. Dans cette affaire, au moins sept personnes –dont six membres d’une même famille– ont été mises en examen ces derniers jours par le juge d’instruction chargé du dossier à Toulon.

C’est pour rendre hommage à Malakai, dont les obsèques se dérouleront ces prochains jours en Occitanie, qu’une marche blanche est organisée ce samedi après-midi à La Seyne. Une "veillée" doit également rassembler, dans la plus stricte intimité ce vendredi soir, des proches et des voisins de l’enfant dans la résidence où s’est noué le drame.

Un scénario en deux temps

Alertés par la mère du petit garçon, les secours sont intervenus dans la soirée du mercredi 12 octobre, au deuxième étage du bâtiment B de la résidence Les Terrasses de Rostand, pour tenter de sauver l’enfant. Malakai était déjà mort. Il portait des stigmates de violences, notamment au visage.

Après avoir prétexté devant les premiers intervenants les conséquences d’une bagarre au pied de l’immeuble, où la victime avait l’habitude de jouer avec d’autres enfants, sa mère Élise C. a fini par mettre en cause son compagnon. Et d’évoquer deux scènes de violences.

Celui-ci est soupçonné d’avoir violemment frappé Malakai dans la journée du dimanche 9 octobre, alors qu’il était seul avec l’enfant. Au point de provoquer une fracture du bassin, comme l’ont révélé nos confrères de France Bleu. La victime en souffrira les jours suivants.

Au troisième jour, François H. a définitivement fait taire le fils de sa compagne en lui portant un coup qui a précipité son décès.

L’hypothèse d’un complot familial

Dès les jours suivants, et alors que le meurtrier présumé restait introuvable, des sources proches de l’affaire évoquaient la théorie d’un "complot familial". Cette piste s’est précisée ces derniers jours.

Les enquêteurs se sont en effet rapidement intéressés au rôle qu’ont pu jouer des membres de la famille de François H. Sa mère s’est notamment rendue au domicile du couple entre les 9 et 12 octobre. Que s’est-il dit pendant ces trois jours? C'est l'une des questions au cœur de l'enquête.

Enfin, un "conseil de famille" s’est réuni au domicile d’Élise C. le soir du drame. À l’issue, il aurait été admis –voire décidé– que François H. se réfugie chez un proche à Brignoles, où il a été interpellé le dimanche 16 octobre.

Au moins quatre frères et sœur de François H. ont été mis en examen pour «non-dénonciation de crime». Trois ont été incarcérés dans des prisons de la région, l’autre étant placé sous contrôle judiciaire. La mère de cette fratrie a aussi été mise en examen et conduite en détention à Nice.

"Inexcusable mais explicable"

Élise C., enceinte de sept mois, est incarcérée à Marseille. "Il n’y a pas eu de volonté de ne pas porter secours à son enfant, elle n’a pas réalisé la gravité de ses blessures", explique son avocate, Me Anaïs Genoune-Barhoumi.

Aux intérêts de François H., transféré à Draguignan, Me Olivier Hasenfratz ne dit pas autre chose: "Personne n’a été capable de s’apercevoir que cet enfant était en train de mourir".

Si les coups ne sont pas contestés, l’avocat du meurtrier présumé s’interroge sur le caractère «volontaire» de

l’homicide. Sa consœur évoque quant à elle la possibilité d’une "emprise", voire "d’une forme de déni", qui pourrait expliquer l’apathie de sa cliente.