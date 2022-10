Meurtre de Lola: on fait le point sur l'enquête, une semaine après le drame

Une information judiciaire a été confiée à trois magistrats instructeurs portant sur le "meurtre" et le "viol aggravé" de Lola, une collégienne de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une malle vendredi 14 octobre à Paris, ainsi que pour le délit de "recel de cadavre". À ce stade, seules deux personnes sont poursuivies. Une semaine après l'atroce crime, on fait le point sur l'enquête.

Une femme de 24 ans écrouée, son profil psychologique en débat

Dahbia B., 24 ans, est en détention provisoire depuis lundi 17 octobre. Placée en garde à vue quelques heures après la découverte du corps de la jeune Lola, 12 ans, dans une malle à Paris, elle a été mise en examen par un juge d'instruction parisien pour "meurtre de mineur de moins de 15 ans" aggravé et "viol sur mineur avec actes de torture et de barbarie".

La principale suspecte, qui souffrirait de troubles psychiques, avait été interpellée à l'aube samedi à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), après avoir été aperçue sur les images des caméras de surveillance de l'immeuble où résidait la collégienne.

Durant sa garde à vue, la mise en cause a "fluctué (...), oscillant entre reconnaissance et contestation des faits", d'après la procureure de Paris. Selon ses déclarations, la suspecte aurait déclaré avoir "entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant, elle lui aurait imposé de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort et elle aurait dissimulé le corps dans la caisse."

D'origine algérienne, elle était connue des services de police comme victime de violences conjugales en 2018. Entrée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour d'étudiant, elle avait été interpellée le 21 août dernier dans un aéroport français pour défaut de titre de séjour. Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lui avait alors été délivrée automatiquement.

Une homme de 43 ans placé sous contrôle judiciaire

Outre la principale suspecte, un homme âgé de 43 ans avait également été mis en examen lundi 17 octobre pour "recel de cadavre".

Il est suspecté d'avoir hébergé et véhiculé la suspecte et d'avoir aidé à transporter le corps

"La détention provisoire n'étant pas possible du fait de la peine encourue", selon une source judiciaire, l'homme a été relâché et placé sous contrôle judiciaire.