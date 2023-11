Mère poignardée par son fils à Spéracèdes: "Une violence spectaculaire mais rarissime", selon un psychiatre niçois

Bien sûr, il n’a pas examiné le cas précis du meurtrier de Spéracèdes, et s’exprime donc "sous toute réserve".

Mais en tant que médecin-psychiatre qui a longtemps exercé au service psychiatrie de l’hôpital Sainte-Marie à Nice (où est interné l’auteur des coups de couteau mortels sur sa mère), l’éclairage de Jean-Yves Giordana est précieux pour tenter de comprendre comment un tel acte a pu être commis.

"Cet individu, qui souffrait de troubles psychologiques, semble avoir évolué vers une décompensation psycho-pathologique. Ce sont des gens qui se trouvent tout à coup plongés dans un monde irréel, déconnectés."

Le profil et la pathologie?

"Au regard de son jeune âge, je pense qu’il y a un lien à la schizophrénie, alors que la paranoïa et la psychose sont souvent le fait de personnes plus âgées, qui ont une revendication précise. Dans le cas de Spéracèdes, on est davantage dans une phase de rupture par rapport à un comportement habituel. "

Pouvait-on imaginer une telle dangerosité, compte tenu de ses "crises"?

"Chez les psychotiques, la violence peut être spectaculaire, mais cette gravité reste rare, car moins de 1% des actes sont criminels. Il ne faut pas surtout pas se dire qu’un criminel sommeille dans chaque schizophrène! Mais l’exception peut-être effectivement effrayante."

"La mère, une figure importante dans ce type de relation"

Un fils qui va jusqu’à s’attaquer à sa mère?

"Dans le cadre d’une production délirante et d’une distorsion de la réalité, il est assez fréquent que la violence se dirige vers l’entourage proche ou immédiat. Dans son délire, le psychotique peut s’imaginer victime d’un vieux préjudice, qui provoque ce passage à l’acte. Or une maman est une figure très importante dans cette relation avec un enfant peut-être fragile. Elle va avoir tendance à le surprotéger dans une relation fusionnelle, pour finalement accentuer un sentiment d’envahissement."

Son discernement est jugé altéré, mais pas aboli, d’autant qu’il a prévenu les secours?

"Il y a à la fois un trouble, mais pas d’abolition complète du discernement. Il a pu agir sous impulsivité puis s’effrayer. Mais dissimuler un crime implique aussi de cogiter beaucoup, sans troubles cognitifs."

Durant son internement, un traitement est possible?

"Des traitements psychotropes peuvent entraîner une rémission des délires, mais la question, c’est comment accompagner quelqu’un pour qu’il puisse retrouver une vie stable, après avoir commis un acte d’une telle gravité. En psychiatrie aujourd’hui, on se focalise moins sur l’absence complète de symptômes, que sur la possibilité de revivre en société."

Et la détention, quel effet?

"En prison, une équipe de psychiatrie peut assurer un suivi. S’il s’avère qu’il est complètement hors du temps, un jugement n’y pourra rien. En revanche, s’il n’est pas complètement déconnecté de la réalité, une absence de sanction pourrait accentuer un sentiment de culpabilité, parfois jusqu’au suicide. Mieux vaut alors un jugement, y compris pour le statut de la victime, sous réserve qu’il en comprenne le sens."