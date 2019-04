Mensonge organisé? Conflit d'intérêts? On vous résume l'affaire Geneviève Legay à Nice

>> LIRE AUSSI. VIDÉO. "Dès que je serai debout, je serai dans la rue", promet Geneviève Legay depuis son lit d'hôpital

1. Le procureur de la République a-t-il communiqué trop vite?

Dès le lundi 25 mars, le chef du parquet de Nice, sentant la polémique enfler, a organisé une conférence de presse où il affirmait qu'aucun policier n'était entré en contact avec Mme Legay.

À sa décharge, il a précisé que son affirmation reposait sur les premières vidéos analysées, admettant qu'il n'avait pas vérifié l'ensemble des procès-verbaux, que d’autres images allaient sans doute être collectées.

Il a également contredit Me Alimi, le conseil de Mme Legay, qui avait affirmé que sa cliente était dans le coma.

Le vendredi suivant, alors que plusieurs médias mettaient en doute la version de la chute de Mme Legay, le procureur a organisé une seconde conférence de presse où il a admis qu'un policier avait heurté la victime et annoncé l’ouverture d’une information judiciaire.

Dans un souci louable de transparence, le magistrat a parlé dans un premier temps sur la base d’informations lacunaires. Tout en rappelant que la manifestation était illégale.

2. Un conflit d'intérêts entache-t-il la première enquête?

Lors de la seconde conférence de presse du procureur de la République, Nice-Matin s’est interrogé sur l’opportunité de désigner un service de la Sûreté départementale pour enquêter sur les causes des blessures de Geneviève Legay.

N'y avait-il pas un conflit d'intérêts alors que le commissaire chargé de l'opération de maintien de l'ordre controversée est le compagnon de la commissaire qui chapeaute l'ensemble des services de la Sûreté départementale?

Le procureur de la République était tout à fait au courant, au moment de l'ouverture de l'enquête préliminaire, des liens qui unissent ces deux commissaires: "Je ne vois pas en quoi c'est un problème d'autant que l'enquête a été parfaitement menée", a-t-il alors affirmé.

Force est de constater que les syndicats de police ne sont pas d’accord sur ce sujet. Celya Boumedien, du syndicat Unité SGP, estime qu’en soulevant cette question, on met en cause injustement la probité des enquêteurs.

Nicolas Vincent, d’Alliance, estime que le conflit d’intérêts est patent et qu’il aurait été plus judicieux de confier l’enquête préliminaire à la police judiciaire pour éviter de prêter le flanc à la critique.

3. À quoi peut aboutir l'enquête pour "violences volontaires"?

Un juge d'instruction de Nice, magistrat complètement indépendant du pouvoir politique (contrairement aux magistrats du parquet), est désormais chargé d'établir s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer ou non en correctionnelle le policier incriminé.

L’enquête est ouverte du chef de "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné plus de huit jours d'interruption temporaire de travail". La peine maximale encourue est de sept ans de prison.

Le juge d'instruction pourra également conclure à un non-lieu et l'affaire en restera là s'il estime qu'il n'y a pas de preuve d'un acte malveillant.

Le dépaysement de l'enquête, c'est-à-dire le fait de confier l'enquête à une autre juridiction, n'a pas été retenue par le parquet général d'Aix-en-Provence, estimant que le juge d'instruction pouvait enquêter en toute impartialité et sérénité.

4. Qu'est-ce qu'une subornation de témoin?

Les policiers ont-ils cherché à influencer le témoignage de Geneviève Legay interrogée sur son lit d'hôpital? La militante d'Attac l'affirme. Les médecins ont estimé que Mme Legay était capable de répondre aux policiers.

La question de la policière sur la présence d'un journaliste à ses côtés semble légitime puisqu'au départ de cette affaire, un cameraman semblait, dans un premier temps, être impliqué dans la chute de Mme Legay.

"Je pense que ce sont les policiers qui m'ont poussée car ils nous ont poussés avant", répète la victime.

5. Geneviève Legay a-t-elle été frappée?

Un témoin visuel affirme avoir vu un bouclier de la police heurter la militante, un autre dit avoir vu des policiers lui porter des coups de pied.

Ces témoignages, relayés par Mediapart, ne sont pas confirmés à ce stade de l’enquête. Selon le procureur, les blessures au crâne de la victime sont dues à sa chute sur un plot. Le juge d’instruction aura tout pouvoir de s’appuyer sur des experts pour établir précisément l’origine des blessures.

Policiers, magistrats, avocats savent par expérience que rien n'est plus fragile qu'un témoignage humain. Les propos de la victime elle-même sont à prendre avec précaution puisqu'elle était de dos au moment où elle a été bousculée et qu’elle admet ne se souvenir de rien.

Ce sont les analyses des vidéos et des photos prises lors de la charge qui ont permis, par recoupement, de montrer qu'un policier avait bien été en contact avec la septuagénaire.

À gauche, on qualifie la charge policière de "disproportionnée". A droite, on rappelle que les manifestants ont sciemment bravé les sommations de dispersion.

Le policier, qui a admis avoir écarté du bras droit Geneviève Legay, reste très soutenu par les syndicats de police. "S’il était condamné, je pense que les policiers feraient tous jouer leur droit de retrait lors des opérations de maintien de l’ordre", prédit Celya Boumedien.