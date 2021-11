Menacé de mort à cause d'un tweet sur la vaccination des enfants, un cancérologue azuréen dépose plainte

Florilège



Voilà ce qu’on reçoit quand on milite pour la vaccination des enfants de 5-11 ans sur Twitter



Pour info ⁦@TwitterFrance⁩



Et non… vous ne bloquez aucun de ces comptes qui sont signalés



🤷🏻‍♂️



Il en faudra plus pour nous faire taire



😘 pic.twitter.com/ozYG2AjigB