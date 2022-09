Mega-yachts: une dizaine de militants d’Attac bloquent le quai des Milliardaires, à Antibes

"On parle de criminels car le réchauffement climatique fait des morts et déplace des populations. Donc les gens qui y participent ont du sang sur les mains", répond Raphaël Pradeau.

Les militants ont d’abord cadenassé la grille qui sépare la partie publique de la partie privée du quai. Empêchant ainsi les allées et venues. "On ne séquestre pas les gens. On les laisse donc sortir, mais pas entrer", explique le porte-parole d’Attac, Raphaël Pradeau.

Selon leurs calculs, un yacht -comme ceux amarrés au port Vauban- consomme autant qu’un Français moyen en 28 ans. "Plus on est riche, plus on pollue", résume-t-il.

Avec ce genre d’action, l’ONG espère faire réagir le Gouvernement et demander que les plus riches "fassent leur part d’effort". "En avril, on a occupé La Samaritaine [un grand magasin des beaux quartiers parisiens]. Ça avait fait du bruit et tout le monde a été obligé de parler du message pendant une semaine", rappelle Raphaël Pradeau. À savoir: le creusement des inégalités, la concentration des richesses aux lendemains de la crise sanitaire et pendant le quinquennat Macron.

Des signaux d’alerte devenus concrets

Depuis 20 ans, Attac dit alerter sur le dérèglement climatique. "Cet été, avec les épisodes de canicule, la sécheresse, la montée des eaux et les incendies, c’est devenu très concret", avance Raphaël Pradeau. Qui ajoute: "je pense qu’on n’a pas été les seuls à être choqués de voir les riches jouer au golf, quand on ne pouvait plus arroser notre jardin."

Fin des subventions aux énergies fossiles, interdiction des jets privées et des méga yachts, rétablissement d’un impôt sur la fortune… la liste des revendications d’Attac et de l’alliance écologique et sociale "Plus jamais ça" est longue. Pour les faire valoir, l’ONG annonce organiser des actions régulières dans la France entière et sur la Côte d’Azur.

