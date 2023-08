Enrôlés dans une guerre entre des clans de narcotrafiquants à Marseille, des Niçois sous les verrous

Ils sont écroués depuis trois mois alors qu’ils n’avaient jamais fait parler d’eux. Leurs proches sont catastrophés, incrédules à la découverte de la double vie de deux jeunes Niçois issus d’un milieu social plutôt favorisé.

Alexis, 20 ans, est étudiant en économie, fils d’un haut fonctionnaire du centre administratif départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), un autre, Gabriel, 21 ans, est le fils d’un commerçant qui a pignon sur rue.

Un juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille les a mis en examen pour une tentative d’assassinat en bande organisée survenue chemin de la Nerthe à Marseille, le 2 juin vers 16h30. Un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Il cherche à savoir, aidé de la PJ marseillaise, si le commando en est à son coup d’essai ou pas.

Trente-deux morts

Dans la guerre entre les gangs de narcotrafiquants DZ Mafia et Yoda (*), le recrutement de jeunes tueurs à gages et de leurs complices s’étend manifestement jusqu’à Nice.

La préfecture de police de Marseille a recensé au moins trente-deux morts depuis le début de l’année, déjà plus que sur toute l'année 2022. Vingt victimes seraient directement liées à la rivalité entre les deux clans. Plus aucun quartier de la cité phocéenne n’échappe aux tirs de kalachnikov commandité par des trafiquants pour la plupart en fuite à l’étranger ou incarcérés. Leurs petites mains, rétribuées quelques milliers d’euros, exécutent les contrats avec un zèle déconcertant.

A l’origine, le conflit entre les deux clans s’est cristallisé autour du marché de la drogue à La Paternelle. La guerre de territoire s’étend désormais sur une vingtaine de points de vente et la lutte est sans merci.

Étonnants profils

Au fil des arrestations, la police judiciaire découvre d’étonnants profils. Un certain Mattéo F., 18 ans, gamin de Gardanne, parents de la classe moyenne, n’a pas hésité à se mettre en scène sur les réseaux sociaux, fier d’avoir gagné 200.000 euros en exécutant au moins sept contrats! Lui aussi est désormais derrière les barreaux, interpellé le 3 juin dernier par la BRI. Il aurait été recruté par un caïd lors d’un séjour à la prison de Fresnes.

Les jeunes Niçois enrôlés par les narcotrafiquants marseillais dans des conditions qui restent à éclaircir, paraissent beaucoup plus discrets. Et leurs connexions avec DZ Mafia restent mystérieuses. Ils auraient reçu des informations sur leur cible à abattre via un contact qui vivrait dans la cité de L’Ariane à Nice. Le 2 juin, Alexis se retrouve au cœur d’une tentative d’assassinat survenue en plein jour dans le XVIe arrondissement marseillais.

Des policiers, qui surveillent une Audi susceptible de convoyer la drogue, y assistent, impuissants. Rafale de kalachnikov puis tir au 9 mm pour parachever le travail. Dans l’habitacle d’une Volkswagen, un gamin de 20 ans de la cité des Micocouliers s’en sort, malgré le déluge de feu, avec quelques éraflures au cuir chevelu. Un miracle. Lui-même est soupçonné d’avoir participé à un meurtre sur un point de deal.

Quatre interpellations dans un gîte

La PJ interpelle peu après quatre suspects dans un gîte du quartier de L’Estaque qui a servi de base de repli au commando. Des armes sont saisies, y compris des grenades. Nazim M. apparaît comme le chauffeur. Alexis G., lui, a été blessé alors qu’il tentait de retirer la balise de géolocalisation, placée quelques jours plus tôt sous la voiture de la victime. Gabriel M. affirme, lui, ne pas avoir été présent au moment des tirs.

Foued, 30 ans, le tireur présumé, originaire de La Trinité, sortait à peine de prison. Lui aussi reste pour l’instant mutique. DZ Mafia n’a pas dépêché ses avocats habituels pour ce commando.

Est-ce une preuve que ces Niçois n’occupent pas une place de choix dans la hiérarchie du groupe criminel marseillais? Au juge d’instruction de répondre à cette question. "On a du mal à comprendre comment, alors qu’ils n’ont pas de casier judiciaire, les deux jeunes Niçois se retrouvent dans de telles situations. Ils ne sont pas connus sur Marseille donc moins repérables. Tous deux disent avoir été piégés, ne plus pouvoir reculer", affirme un fin connaisseur du trafic de drogue marseillais. "Difficile pour eux de se défendre. S’ils parlent, ils sont morts."

(*)Le nom du clan Yoda est une référence au personnage de Star Wars, à l’origine tagué sur un point de deal de la cité de la Paternelle à Marseille. DZ Mafia vient de "dzayer" en arabe, surnom pour désigner des Algériens. Référence aussi à la Mocro Mafia, organisation mafieuse marocaine qui fait régner la terreur en Belgique et aux Pays-Bas.