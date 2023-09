Séisme au Maroc: Marrakech traumatisée mais toujours debout

"Vous êtes Français?" Le marchand de biscuits de la place des Ferbantiers, aux portes de la Melah, le quartier juif particulièrement touché par le séisme, redouble d’amabilités. "Soyez les bienvenus à Marrakech". Il s’excuse même, "pour ce qui s’est passé vendredi". Comme si ce vendeur ambulant pouvait avoir une quelconque responsabilité dans cette épreuve que les Marrakechis vont devoir surmonter. Une de plus.

"S’il n’y a pas de touristes, il n’y a pas de Marrakech"

Ici tout le monde redoute qu’au-delà des maisons, la secousse fasse aussi s’effondrer la principale industrie de la ville. "On ne va pas se mentir, s’il n’y a pas de touristes il n’y a pas non plus de Marrakech", souffle Youssef, en balayant du regard la terrasse à moitié vide de son café. Il le dit sans détour: "C’est la merde".

Ce commerçant aimerait un signe, une raison de garder espoir. "Mais je n’ai pas entendu le chef du gouvernement nous annoncer un plan", déplore-t-il. À quelques mètres de là, de l’autre côté de la place des Ferbantiers, des cris de femmes semblent lui faire écho. "Elles se plaignent parce que ça fait maintenant quatre jours et qu’on n’a toujours pas reconstruit leurs maisons", traduit un vieil homme en djellaba.

Quatre jours déjà…

"On ne va pas se mentir, s’il n’y a pas de touristes il n’y a pas non plus de Marrakech", souffle Youssef. Photo Éric Galliano.

Quatre jours déjà. Ou quatre jours à peine. Il n’aura pas fallu davantage pour dégager la plupart des ruelles de la médina des gravats qui les encombraient. Marrakech semble vouloir effacer au plus vite les stigmates de la catastrophe. Même si elle n’en est pas l’épicentre, loin de là.

Certes, le minaret de la Koutoubia, a tangué, mais il ne s’est pas effondré. Contrairement à ce qu’ont pu annoncer certaines chaînes d’info dans les premières heures qui ont suivi le séisme. De quoi faire enrager Fayrouz. "Ils ont montré des maisons en disant qu’elles étaient tombées à cause du tremblement de terre. Mais elles étaient beldi (vieilles) et déjà à moitié détruites", s’insurge cette Marocaine.

Ici, personne n’a oublié la Covid

"Il faut arrêter de dire que la ville est détruite, parce que ce n’est pas le cas", affirme Eric (à droite), ancien fleuriste de Juan-les-Pins. Photo Éric Galliano.

"Beldi". Eric n’en a gardé que le style traditionnel Marocain. Tout le reste, il l’a refait à neuf. Cet ancien fleuriste de Juan-les-Pins explique qu’il lui a fallu un an de travaux pour redonner vie à son riad. Il se l’est offert il y a trois ans, pendant la crise sanitaire. Et ne se cache pas d’avoir fait "une bonne affaire" en plein marasme économique.

Ici, personne n’a oublié la Covid. Elle a amené le Royaume "à fermer ses portes le 16 mars 2020 pour ne les rouvrir que deux ans plus tard en mai 2020", rappelle un autre expatrié azuréen, Romain, originaire d’Antibes.

Deux années noires pour Marrakech, qui vit "à plus de 80% du tourisme". Un traumatisme pour ses habitants, qu’ils soient natifs ou d’adoption, que vient raviver cette secousse tellurique.

Et pourtant, Marrakech y a survécu. Comme elle avait déjà survécu à l’explosion en 2011 du café Argana, sur l’emblématique place Jemâa el Fna. Ou encore aux attentats de Paris en 2015.

"Elle se relèvera, elle est magique"

"Plus aucun touriste ne voulait se rendre dans un pays musulman. C’est la COP 22 qui les a fait revenir à Marrakech l’année suivante", se souvient-il. Plus nombreux que jamais. Jusqu’à la Covid. Et puis, est venue l’incroyable performance de l’équipe du Maroc à la Coupe du monde, qui a de nouveau dopé la fréquentation. Jusqu’à ce séisme, enfin. Mais, Romain l’Antibois expatrié depuis 10 ans, en reste persuadé: "Marrakech se relèvera à nouveau, parce que Marrakech est magique!"

Pelles et balais

Elle s’y emploie. À grands coups de pelles et de balais. Même si les souks ont déjà retrouvé leur effervescence, il lui faudra sans doute un peu de temps. Notamment pour réparer les remparts de la ville, classés à l’Unesco.

Eux aussi ont subi des dommages. Au grand dam d’Eric: "Dire qu’ils venaient d’être refaits à neuf, c’était magnifique", souffle-t-il. Des dégâts, il y en a, il ne le conteste pas. Des morts aussi: "13 à Marrakech, dit-on". "Mais il faut arrêter de dire que la ville est détruite, parce que ce n’est pas le cas", martèle l’ancien fleuriste azuréen.

Photo Éric Galliano.