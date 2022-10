Maltraitances, coups, réveils forcés... Violenté par sa femme, un papy se réfugie chez sa voisine à Mougins

" Plus personne ne veut entendre parler de M. et Madame M. Je pourrais crever sur place, tous ont renoncé à intervenir, c’est un véritable refus de protection de la part des autorités!"

Avec son regard pénétrant et son air digne, il pourrait avoir l’air en colère parfois. Mais c’est surtout la détresse qui anime sa silhouette encore très vive pour son âge, bien que lestée du poids des soucis, autant que de ses 91 années.

Cheveux blanchis et cœur meurtri, voilà plus d’une semaine que Christian M. (par pudeur, peut-être un peu de honte, il préfère qu’on ne cite pas complètement son nom) a trouvé refuge chez Nicole, sa voisine du quartier à Mougins. "Il est directement venu chez moi un lundi soir, alors que sa femme l’a chassé. Avant, on était amies, mais depuis plusieurs années, elle est devenue très agressive", souligne cette veuve qui offre gîte, couvert et un peu de réconfort affectif à son hôte de fortune.

Par un ami commun du couple, Christian a pu récupérer quelques vêtements, et un peu de paperasserie administrative. Mais plus question de mettre un pied dans sa maison, pourtant située à quelques dizaines de mètres. Car Françoise n’y est plus l’épouse aimante qu’elle a été. Bien au contraire.

"Ma femme me traite d’ordure"

"Il y a quelques années, son esprit s’est mis à dérailler, et je ne sais pour quelle raison, ma femme ne peut plus m’encaisser, souffle Christian. Elle me traite d’ordure, estime que je lui ai gâché sa vie, et la dernière fois que nous nous sommes disputés, elle a balancé ma crème à raser et des objets intimes par la cage d’escalier, en criant qu’elle ne voulait plus me voir!"

À mots couverts, Nicole la voisine évoque aussi d’autres maltraitances, tels que des coups, et des réveils forcés dès 6h du matin, si le mari a l’outrecuidance d’être encore au lit.

"Au début, je m’entendais bien avec elle, mais depuis un cambriolage, elle est devenue parano. Et elle s’en prend essentiellement à Christian.", ajoute Nicole, sans jamais citer le prénom de l’intéressée.

Désamour conjugal, qui subit l’usure des sentiments, à l’épreuve du temps. Autrefois, y avait-il de l’affection, au moins, entre ces deux-là? "Mais oui! se défend aussitôt Christian, presque indigné par cette question déplacée. Qu’est-ce vous croyez, on ne reste pas mariés durant 75 ans s’il n’y a pas d’affection!"

Lui se souvient encore de leur rencontre, tel un conte de Noël sur le marché hivernal de Strasbourg, alors que les futurs époux n’avaient encore que 17 ans.

Un coup de foudre devenu un enfer

"Pour moi, ce fut un coup de foudre. Et je peux vous le dire, je n’ai jamais connu d’autre fille. C’est pour ça qu’en arriver là…", s’étrangle Christian, les yeux embués.

Pourtant, Françoise, ancienne VRP, ne cesserait de reprocher à son mari, ancien directeur de recherche chez Massa Pneu, d’avoir été un obstacle à son bonheur, et à ses ambitions professionnelles.

« Elle épluche une ancienne correspondance qu’elle entretenait avec sa mère, et ressasse tous ses souvenirs. Elle s’est soudain découvert une haine intense pour moi, mais en réalité, elle perd la tête et devrait se faire soigner, déplore le vieux monsieur.

Plusieurs fois, durant plusieurs crises, les pompiers sont intervenus et l’on conduit à l’hôpital. Mais on l’a fait ressortir en disant qu’elle n’a rien au cerveau. »

Le mal serait plus insidieux? Et se traduirait aussi par "une maison laissée dans un état lamentable, alors qu’on devait la vendre... Elle n’a pas sorti les poubelles depuis quinze jours!"

Malgré déjà de nombreuses interventions, Christian M. souhaiterait que les autorités policières, administratives et judiciaires se saisissent à nouveau du dossier. Pour elle, comme pour lui-même.

" Je me sens isolé, et en danger. Cette situation est si alambiquée, c’est même inracontable!"

L’histoire d’une ancienne romance, qui n’est aujourd’hui que souffrance. Et d’un isolement réciproque, aux airs d’immense SOS.

"Ils ne sont pas oubliés, mais ce dossier est compliqué pour tout le monde"

Au Parquet de Grasse, les époux M. ne sont pas inconnus. Il nous est précisé qu’une curatelle simple (qui vise à conseiller et contrôler une personne dans les actes importants de sa vie civile) a été mise en place depuis le 16 mai dernier, avec une demande d’aggravation le 22 septembre dernier en curatelle renforcée ou tutelle, mais le juge des tutelles n’a pas encore statué.

Sur le plan pénal, le parquet confirme que plusieurs procédures ont été ouvertes, qui se sont soldées par des refus de dépôt de plaintes ou une hospitalisation en psychiatrie.

Mais "cette situation ne relève pas à mon sens de la justice pénale, mais de la prise en charge par les services socio-éducatifs, de la médecine et du juge des tutelles qui est en cours", précise Émilie Taligault, vice-procureur au Parquet de Grasse.

"On les suit du mieux qu’on peut"

Directrice du CCAS de Mougins, Élisabeth Giusti confirme que le cas des époux M. est bien traité par ses services, même si le secret professionnel l’empêche d’évoquer précisément le fond du dossier.

"Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’ils ne sont pas oubliés, car la situation préoccupe tout le monde..."

Une proposition de relogement, "mise à l’abri temporaire", aurait déjà été formulée à Christian M. par le passé.

"Il y a effectivement une dégradation de leur relation de couple, et on les suit du mieux qu’on peut, on ne s’est absolument pas lassé de ce monsieur ni de son épouse, se défend Élisabeth Giusti, avant de confesser: La situation est délicate et compliquée à gérer, pour tout le monde..."