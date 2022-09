Maltraitance et état d'hygiène déplorable... Ce que l'on sait de la maison de l'horreur découverte dans le Pas-de-Calais

C'est le fils aîné qui a donné l'alerte... Une situation familiale atroce a été dénoncée par l'aîné d'une fratrie de dix enfants à Noyelles-Sous-Lens, dans le Pas-de-Calais. Le parquet a été averti le 30 août par un signalement de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), selon le procureur de la République de Béthune, Thierry Dran, confirmant une information de La Voix du Nord.

La fratrie était maltraitée par ses parents: ligotés à leurs chaises, dans une situation d'hygiène déplorable, certains n'auraient jamais touché le sol et montreraient des retards de développement. Lorsque les policiers sont intervenus, ils ont "constaté que deux enfants de deux et cinq ans" se trouvaient "attachés à des chaises hautes, pour ne pas qu'ils bougent", et dans un "état d'hygiène déplorable", a indiqué Thierry Dran. Toutefois "on ne peut pas dire" qu'ils étaient couverts d'excréments, comme l'ont rapporté certains médias, a-t-il précisé.

Qui a donné l'alerte?

À l’origine de cette découverte, un jeune homme de 21 ans. Après s'être rendu au domicile familial, une dispute a éclaté, le poussant à appeler son grand-frère, âgé de 24 ans, pour l'accompagner au commissariat de police. Il va mettre au jour l’ampleur du sordide. Il a alors porté plainte contre ses parents auprès des policiers, l'aîné aurait, lui, simplement fait une déposition.

Le 30 août, la police intervient au domicile. Les membres des forces de l'ordre retrouvent notamment deux enfants de 2 et 5 ans, ligotés à leur chaise haute. Ils ne pouvaient en sortir que lorsque les parents le décidaient, et présentaient des retards de développement et d'élocution.

Un véritable calvaire

Les enfants vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Ils étaient victimes de privation de liberté et de nombreux sévices, comme des fessées.

"Ce qui est reproché, c'est surtout le manque d'hygiène total, et des carences éducatives graves", soit "le fait de ne pas s'être occupé de façon normale de ses enfants", a précisé le procureur.

Les enfants ne présentent toutefois "pas de traces de sévices graves qui auraient provoqué des cicatrices", a-t-il ajouté.

La famille compte au total dix enfants âgés de 4 mois à 24 ans, dont sept mineurs, et "les faits sont reprochés sur l'ensemble des mineurs et l'un des majeurs", de potentiels faits sur les deux aînés étant prescrits.

Les sept mineurs ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire.

Qui sont les suspects ?

Les parents, un homme de 44 ans et une femme de 40 ans, sont soupçonnés de "soustraction par ascendant aux obligations légales" et de "violences sur mineur de 15 ans par ascendant", sans ITT (incapacité totale de travail).

Placés en garde à vue le 31 août, les parents ont été présentés devant un juge et placés sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'entrer en contact avec leurs enfants, et obligations de soins. Ils seront jugés le 24 janvier.

Selon BFMTV, "les parents sont décrits comme très discrets, par leurs voisins. Ils ont des amis, mais pas dans leur voisinage. Ils sont polis, mais entretiennent peu de contact. Les voisins avaient déjà vu certains des enfants, mais personne ne se doutait qu'ils en avaient dix."

Toujours auprès de nos confrères de BFMTV, un ancien camarade de l'un des enfants abonde: "On a été un peu choqué, on ne pensait pas que ça pouvait se dérouler à Noyelles. Après, la famille, on ne la connaissait pas plus que ça. Un des enfants, j'étais en primaire avec lui. Il allait en cours, il avait l'air normal."