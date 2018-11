Lucratifs paris en ligne: coup de filet au sein de trois mafias

Au total, 800 policiers ont été mobilisés pour arrêter 68 personnes, soupçonnées d'être des membres importants de clans mafieux des Pouilles, de Calabre et de Sicile (sud). Les suspects s'étaient entendus pour se partager le marché en recourant à des entrepreneurs complices et des prête-noms, a précisé la direction antimafia dans un communiqué.

Le système, très organisé, se servait de plates-formes informatiques d'entrepreneurs du secteur qui avaient mis à la disposition des clans un circuit parallèle illégal.

La direction nationale antimafia estime que le volume des paris en ligne mis au jour, en particulier sur des événements sportifs, est supérieur à 4,5 milliards d'euros.

Environ un milliard d'euros de biens et d'argent liquide ont été saisis en Italie et à l'étranger dans le cadre de ce coup de filet.

Ce démantèlement met en évidence une surprenante entente entre mafias : la 'Ndrangheta de Calabre, la Sacra corona unita basée dans les Pouilles et la célèbre Cosa Nostra de Sicile.

"Aujourd'hui il n'existe plus une 'Ndrangheta, une mafia sicilienne ou une des Pouilles. Ce sont maintenant des organisations fluides qui gèrent diverses affaires entre elles", a expliqué devant la presse Federico Cafiero de Raho, à la tête de la direction antimafia.

"Nous pouvons voir à travers des enquêtes en cours comment les mafias travaillent ensemble dans différents secteurs. Nous devons encore établir s'il y a une direction fixe ou si les accords changent en fonction des territoires impliqués", a-t-il commenté.

Selon des procureurs à Bari (Pouilles), une famille très respectée de la Sacra corona unita pourrait constituer le lien décisif avec les autres mafias dans cette affaire spécifique.

Pour mener l'enquête sur cette seule mafia des Pouilles, les enquêteurs ont surveillé 167 personnes, filtré 190.000 conversations téléphoniques et 40.000 heures de vidéos.

Ferrari et homards

Les enquêteurs ont notamment bénéficié de la collaboration d'un Sicilien qui avait aidé les clans mafieux à infiltrer le secteur, avant de se rendre compte qu'il ne pourrait jamais décrocher.

A Reggio Calabria (Calabre), un lieu de rencontre de la 'Ndrangheta a par exemple été découvert dans un sanctuaire religieux de montagne.

Sur des photos postées sur les réseaux sociaux, certains mafieux grassouillets profitant de la manne des paris en ligne s'affichent en peignoirs dans des spas, exhibent leurs Ferrari ou leurs montres Rolex, mangent du homard avec des huîtres, dînent près de la Tour Eiffel ou s'amusent dans un casino de Las Vegas.

L'argent gagné frauduleusement était réinvesti dans du patrimoine immobilier et des placements financiers à l'étranger effectués par des personnes, fondations et sociétés servant de prête-noms. Les biens saisis comprennent des appartements de luxe et même une équipe de football.

Les enquêteurs ont fait appel à Eurojust, l'unité de coopération judiciaire de l'UE, et particulièrement aux autorités judiciaires de Serbie, de Suisse, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Des biens et de l'argent liquide ont ainsi pu être saisis au Royaume-Uni, en Roumanie, en Serbie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg, en Albanie, à Malte, ainsi que sur les îles de Man, de Curaçao (Antilles hollandaises), de Sainte-Lucie (Iles vierges britanniques) et des Seychelles.

En Italie, les saisies ont concerné sept régions du sud au nord, dont la Lombardie (Milan) et la Toscane (centre).

Les personnes arrêtées sont sous le coup de divers chefs d'accusation: association mafieuse, transferts frauduleux de valeurs, recyclage d'argent, collecte illégale de paris en ligne ou encore soustraction frauduleuse de prélèvements fiscaux sur les gains.