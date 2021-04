LONG-FORMAT. Dans la tête de XDDL : "S’il n’y avait eu que moi, on serait resté dans le Midi"

Ce 4 avril 2011, tout semble paisible dans le quartier résidentiel de Nantes où vit la famille Dupont de Ligonnès. Le voisinage l’ignore encore, mais il va être plongé dans l’un des faits divers du siècle. Les enquêteurs datent en effet à ce jour "la tuerie de Nantes". Dans la nuit du 3 au 4 avril, Agnès Dupont de Ligonnès et ses enfants Arthur (21 ans), Anne (16 ans) et Benoît (13 ans), sont assassinés par balles de 22 long rifle à leur domicile. Leur frère Thomas (18 ans) subira le même sort la nuit suivante.

Le père, désormais suspect n°1 et bientôt sous le coup d’un mandat d’arrêt international, entame six jours plus tard un road-trip, le 10 avril, après avoir envoyé des lettres-prétextes à ses proches.

Au soir du 21 avril, jour de la découverte macabre, sa voiture est repérée sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens. Mais il a quitté l’hôtel le 15 avril. La vidéosurveillance le montre ce jour-là en train de retirer de l’argent à un distributeur. Trente euros. On le voit alors partir à pied, un sac à l’épaule… C’est l’ultime image de Xavier Dupont de Ligonnès. Les recherches débutent alors dans le Var, les signalements affluent et montrent la portée de la disparition d’un homme au profil banal.

Du moins c’est ce que l’on croit à l’époque. Car ses écrits laissent entrevoir un personnage bien plus complexe que le "tranquille père de famille" présenté au début des investigations.

