Un pervers aux logements sociaux sévit-il dans les Alpes-Maritimes? Le préfet ouvre une enquête administrative après les révélations de Nice-Matin

"Les faits tels qu’ils sont rapportés sont constitutifs d’infractions pénales." Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, annonce avoir ordonné "immédiatement", l’ouverture d’une enquête administrative. Il s’agit de démasquer un pervers aux logements sociaux.

Ce mardi, Nice-Matin révélait en effet qu’un homme se réclamant des services de la préfecture - ce que rien ne prouve dans l’immédiat - exigeait des faveurs sexuelles, ou de l’argent, pour faire avancer des dossiers de logements sociaux. Une première victime, une Niçoise d’une quarantaine d’années, racontait dans nos colonnes, textos à l’appui, les demandes perverses de l’individu.

On aurait pu en rester là. Sauf qu’à la lecture de Nice-Matin, une autre femme, d’une trentaine d’années, est restée sidérée. Elle a contacté notre rédaction. "J’ai vécu exactement la même histoire, avec des messages de même nature", témoigne-t-elle. Nous l’avons rencontrée, elle souhaite également rester anonyme.

La trentenaire a déposé plainte, en juillet dernier, dans une gendarmerie de l’Est du département. Le pervers aux logements sociaux, elle l’avait rencontré par hasard, dans la rue, au printemps 2022. Jolie, apprêtée, elle cherchait un logement social pour se loger avec sa fille de 7 ans. Il lui fait alors compléter son dossier, réclame des pièces administratives. À l’instar de la première victime, l’individu réclame qu’elle se présente en jupe aux rendez-vous avec lui. La jeune femme, tête solidement posée sur les épaules, refuse. D’autres ont-elles accepté?

Une deuxième victime, que nous avons rencontrée, a été victime du pervers aux logements sociaux. Photo DR.

Le prédateur profitait à l’évidence de l’extrême vulnérabilité de ces femmes. À la première, il disait vouloir "sentir sa culotte", faire "comme un couple", avec des câlins. Le tout en échange d’un "quatre pièces". Voyant ses demandes sexuelles refusées, l’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a alors réclamé de l’argent. "Entre 2.500 et 3.500 euros." Il affirmait également que, pour faire avancer une demande de titre de séjour, tel chef de service "acceptait les enveloppes". Affabulation, réalité? Seule l’enquête pourra le confirmer ou l’infirmer.

"Mets une robe courte bb"

À la deuxième victime, il fixe un rendez-vous, le 23 mai dernier, dans un restaurant de la rue Pertinax à Nice, pour faire avancer le dossier. "La veille, il m’a envoyé un message me disant 'Mets une robe courte bb'". La jeune femme n’obtempère pas. Elle se présente même en préfecture pour s’insurger contre ces pratiques. Elle est alors reçue par un chef de service qui lui conseille de déposer plainte. Ce qu’elle fera. "Ce genre de comportement me dégoûte. J’ai l’impression d’être une moins que rien quand on me demande de coucher pour avoir un appartement. Je le fais sans grand espoir, ma voix ne vaut rien, mais je le fais pour ma fille, pour les femmes, pour que personne ne se retrouve entre les griffes d’un pervers comme lui."

Employé préfectoral? Membre d’une association gravitant dans l’attribution des logements sociaux? Simple usurpateur? Quelle que soit l’issue de l’enquête, le préfet des Alpes-Maritimes entend poursuivre l’auteur des faits et, le cas échéant, procéder à "une saisine du procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale".