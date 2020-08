L’instagrameuse Victoria Bonya cambriolée deux fois en dix jours à Cap-d'Ail

La femme "la plus sexy de Moscou"

Présentatrice à la télévision, actrice et connue pour ses apparitions dans la téléréalité russe, Victoria Bonya est la “Nabilla” du pays de Poutine. Avec 7,4 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, la jeune femme, inconnue en Europe, est une star dans son pays natal.



Née dans la petite ville de Krasnokamensk, Victoria est devenue célèbre pour ses apparitions à la télévision et dans les magazines dans les années 2000. C’est l’émission de téléréalité “House-2”, diffusée sur une chaîne russe qui l’a fait connaître en 2006, après qu’elle a tenté de percer dans le mannequinat et manqué de peu la finale de “Miss Earth” en 2001.

Installée depuis peu à Cap-d’Ail

En 2007, elle occupe le poste de présentatrice télévisée sur la chaîne russophone TNT. Aujourd’hui âgée de 40 ans, la jeune femme a conquis le public russe avec ses nombreuses photographies pour des magazines de mode où encore sa présence à la Fashion Week de Moscou aux côtés de la styliste Antonina Shapovalova.

De personnalité publique à top model, la résidente de Cap-d’Ail s’est aussi lancée dans le métier d’actrice avec sa participation dans quelques films et séries.



De nombreuses rumeurs ont été lancées en 2014, selon lesquelles elle aurait dû décrocher le rôle de l’influenceuse française Nabilla dans le film La Dame Blanche de Pitof, le réalisateur de Catwoman ou de Vidocq.

Ni l’une ni l’autre n’ont participé à ce projet qui n’a finalement jamais vu le jour.

Après de nombreuses apparitions à la télévision ou sur papier glacé, le mannequin et it-girl (influenceuse dans le jargon) a lancé sa propre marque de cosmétiques et de vêtements.



Connue notamment sur la Côte d’Azur et plus particulièrement à Monaco pour avoir participé aux Influenceurs Awards l’an dernier, Victoria Bonya a emménagé à Cap-d’Ail il y a deux mois. Elle est mariée à Alex Smerfit, le fils d’un riche entrepreneur irlandais, qui vit, lui, en Principauté. Ensemble, ils ont eu une fille aujourd’hui âgée de 8 ans.