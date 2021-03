L’identité du maire de Monaco à nouveau usurpée sur Facebook

Ce mercredi, la mairie a utilisé le réseau social - via le compte officiel de la commune - pour faire passer le message qu’il n’existe aucun profil Facebook officiel et légitime du maire. Et de mettre en garde les usagers de Facebook "contre toute invitation ou messages qu’ils pourraient recevoir au nom de Georges Marsan, nécessairement liés à un profil frauduleux».

Dans ce cas, il est conseillé de ne pas accepter la demande et de la signaler auprès de Facebook.

Ce n’est pas la première fois que Georges Marsan est victime d’une piraterie numérique. En août 2018 déjà, son identité avait été usurpée. Chaque utilisateur de Facebook "hameçonné" par l’escroc avait reçu automatiquement un mail sous l’objet "MAIRIE DE MONACO". Sous prétexte de grands projets de la mairie à financer, l’usurpateur réclamait alors, non pas de l’argent directement, mais quantité d’informations personnelles vouées à constituer un dossier de prêt à un taux avantageux.