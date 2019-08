L’homme qui a poignardé son épouse 19 fois à Monaco placé en détention provisoire

Jeudi dernier, un Monégasque sans profession de 40 ans avait poignardé son épouse d’origine polonaise à dix-neuf reprises dans la cuisine du domicile conjugal situé boulevard du Jardin exotique.

Une scène d’horreur qui avait débuté à huis clos avant de se conclure aux yeux de tous lorsque la victime, aidée par une voisine, était venue trouver refuge dans la boulangerie au pied de l’immeuble.

Là, elle avait pu bénéficier de soins d’urgence prodigués par le pharmacien du quartier et un pompier bénévole.

Son mari, lui, errait un instant sur le trottoir, face à elle, avant d’entrer dans la pharmacie pour demander des soins. Officine où il sera arrêté sans opposer de résistance par des agents de la Sûreté publique.

"Détention impossible en milieu pénitentiaire"

Transférée à l’hôpital Pasteur de Nice entre la vie et la mort après avoir été touchée sur l’ensemble du corps et notamment à la poitrine, la femme de 43 ans est aujourd’hui hors de danger. "Son état n’est plus préoccupant", nous a confirmé, ce mercredi, le procureur général de Monaco, Sylvie Petit-Leclair.

L’auteur des faits, marié à la victime depuis un peu plus d’un an, est un récidiviste atteint de troubles mentaux. Après avoir lardé son épouse de coups de couteau, il avait été jugé apte à être placé en garde à vue dans les locaux de la Sûreté publique, rue Suffren-Reymond.

Il a ensuite été transféré au CHPG pour soigner ses blessures et a reçu une expertise psychiatrique. "Il a été placé en détention provisoire. Toutefois, la détention, impossible en milieu pénitentiaire, s’exerce dans des locaux idoines du CHPG", nous a précisé, ce mercredi, le procureur général de Monaco.

Pour combien de temps? Pourra-t-il, un jour, être reconnu responsable de ses actes? Ces questions restent en suspens alors que la "tentative d'homicide involontaire" a été retenue par le Parquet.