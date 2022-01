L'hommage du cinéma français après la mort de Gaspard Ulliel

Jean Dujardin

Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes

Mourir à 37 ans parce qu’on aime le ski, c une vie gâchée sans compter la peine de sa femme et de ses enfants. Tristesse en évoquant la fin de cet acteur aux 3 Césars, a l’aise dans sa peau, beau et talentueux chez Téchiné Jeunet Bonello Nolan. Gaspard Ulliel est parti trop tôt. pic.twitter.com/JNTII6lG1p

Xavier Dolan

Guillaume Canet

Alexandra Lamy

Pierre Niney

Ana Girardot

Aïssa Maïga

Guillaume Gouix

Xavier Beauvois

Thierry Frémaux

Délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux avait accueilli Gaspard Ulliel à plusieurs reprises sur le tapis rouge, notamment pour La Princesse de Montpensier (2010) et Juste la fin du monde (2016). "Gaspard était de cette nouvelle génération qui faisait le cinéma français du futur. Il savait choisir ses films, décider du visage d’une carrière qui n’a jamais cessé d’être emplie de promesses tenues. Ses apparitions sur le tapis rouge, de La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier à Juste la fin du monde de Xavier Dolan, s’accompagnaient d’une présence personnelle discrète et pleine de gentillesse. Autant qu’il était brillant et talentueux. Il a donné beaucoup, on s’en souviendra toujours."

Guillaume Laurant

Gaspard Ulliel perce véritablement aux yeux du grand public en 2004 avec son rôle majeur dans Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet. Il incarne Manech, un soldat tué au front pendant la Première Guerre mondiale. Sa fiancée, incarnée par Audrey Tautou, ne croyant pas à sa mort se lancera dans une véritable enquête pour découvrir la vérité. Guillaume Laurant, le scénariste du film, évoque la mémoire de Gaspard Ulliel. « C’était quelqu’un qui avait une belle gueule, un charme fou, très sensible, discret, Gaspard avait gardé un très bon souvenir du film même si cela avait été un tournage très éprouvant. D’abord parce que Jean-Pierre Jeunet est un réalisateur très exigeant comme tout le monde le sait mais en plus il y avait des conditions de tournage très difficiles dans Le Poitou. La reconstitution de la vie des tranchées était très proche de la réalité de l’époque. Le tournage était beaucoup plus fatiguant que sur les autres films qu’il avait fait précédemment. Mais cela lui a bien réussi puisqu’il a décroché le César du meilleur second rôle. Il était d’ailleurs présent dans tous les moments de guerre et tous les flash-back.

Apprendre sa mort brutale aujourd’hui est quelque chose de très violent pour moi. En plus c’était un jeune papa. C’est terrible de le voir fauché ainsi et ça relativise beaucoup de choses. Je garde le souvenir d’un acteur très subtile, généreux, sérieux et très professionnel. Je sais qu’il avait plein de projets cinématographiques qui étaient en train de se monter. On n’a pas beaucoup d’acteurs comme lui dans cette génération et il va y avoir un très grand vide."

Pour rappel : Un long dimanche de fiançailles a été un succès dans les salles avec 4,4 millions d’entrées en France mais aussi critique. Un long dimanche. Le film a reçu cinq César dont celui du meilleur jeune espoir masculin pour Gaspard Ulliel. Le film obtient également deux nominations aux Oscars.

Jacques Otzmeguine

Jacques Otzmeguine fut en 1999 le premier réalisateur à diriger Gaspard Ulliel âgé alors de 15 ans. Il se souvient.

« Avec mon scenariste Jean-Claude Grumberg, nous avions écrit une série télévisée, Julien, l’apprenti. C’était l’histoire d’un jeune homme qui apprenait le métier de fourreur. On a fait un casting et c’est donc lui qui a été finalement choisi alors qu’il y avait de très nombreux gamins candidats. Ma directrice de casting m’a dit de ne pas le prendre car elle avait remarqué qu’il avait un petit creux à la joue, suite à une morsure d’un chien quand il était petit. Mais j’ai insisté et je l’ai engagé. Pour moi il était évident qu’il était parfait pour jouer Julien, l’apprenti. Il avait dit à ses parents qu’il voulait être réalisateur et eux, qui étaient des stylistes lui ont dit que pour être réalisateur, il fallait d’abord qu’il devienne comédien. Il a été incroyable de sincérité dans ce rôle. Et surtout il s’est fait remarquer un peu plus tard. David Moreau (le frère de Patrick Bruel) qui était à ce moment-là très proche d’Emmanuelle Béart l’a repéré au moment où André Téchiné cherchait le partenaire d’Emmanuelle dans le film « Les Égarés ».

Téchiné a vu Julien l’apprenti et séduit par sa performance, il l’a engagé à son tour. Mais Gaspard m’a rappelé un jour pour me dire qu’il voulait être réalisateur. Il m’a dit qu’il voulait être mon assistant pour apprendre le métier. Je lui ai répondu qu’il fallait qu’il continue à être comédien. C’est vraiment très injuste ! Je suis effondré. Et ce, alors que j’avais écrit mon prochain film pour lui. Malheureusement le temps a passé et Gaspard m’a dit qu’il se trouvait un peu trop vieux pour le rôle. Je pense qu’il avait raison. ».