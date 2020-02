Leur fils de 6 ans avait disparu de l'école et traversé la ville à pied, les parents réclament "une sanction"

Rappel des faits

C’était un jeudi soir. "Ma femme est venue récupérer Sajed, avait raconté Mohamed Letaief, le papa, juste après avoir récupéré son petit frère à 16 h 20, à la maternelle des Primevères [à une minute à pied, NDLR]."

Mais, c’est la douche froide: leur fils est déjà parti. "Ma femme a immédiatement contacté la police municipale."

Une patrouille part à la recherche du petit Sajed. "Le signalement nous a été communiqué vers 17 heures", confie la police municipale.

À l’aide du système de vidéosurveillance, les policiers quadrillent l’éventuelle progression de l’enfant. Le chemin le plus probable: "celui de l’école au domicile familial".

Hypothèse payante, on retrouve le petit garçon sur le chemin des Espartes vers 17 h 35, près de chez lui. Une heure de marche en solitaire et un parcours de trois kilomètres.

La position de l’école

Sollicitée, le lendemain des faits, la direction de Daudet n’avait pas été en mesure de communiquer.

Et de renvoyer vers l’académie de l’Éducation nationale. L’inspecteur concerné pour Cagnes-sur-Mer, Arnaud Colin, avait pointé du doigt la responsabilité de la famille: "Cet enfant n’a pas été récupéré à l’heure".

Sur ce point, la famille a toujours réfuté le retard. Arnaud Colin avait insisté: "Les enseignants sont tenus de rendre les enfants directement à leurs parents uniquement à l’école maternelle, pas en élémentaire."

Les démarches de la famille

Le soir de la disparition, après avoir récupéré Sajed, Mohamed Letaief a déposé une main courante au commissariat de Cagnes-sur-Mer. L’objet? "Recherches et découvertes de mineurs disparus".

Depuis, une lettre a également été envoyée à la mairie et au rectorat. Dans ce courrier, les parents dénoncent un "manque de professionnalisme" de la part de l’école et réclament "une sanction".

Ils soulignent aussi: "Notre fils a besoin d’une surveillance particulière. Une demande de suivi par un AVS est en cours, depuis la grande section de maternelle. Sachant cela, la direction aurait dû redoubler de vigilance."

La réponse de la Ville

La mairie de Cagnes-sur-Mer a été, pour l’instant, la seule institution à répondre à la famille. À son tour, la municipalité renvoie la patate chaude à l’inspection académique.

Dans sa réponse au courrier des Letaief, la Ville indique: "Les enseignants des écoles primaires appartiennent à l’Éducation nationale".

Elle se félicite néanmoins d’avoir eu des services de polices "réactifs", ainsi qu’une école qui a activement recherché l’enfant "aux abords de l’établissement".

Mohamed Letaief est déçu: "Ils ne font que relater les faits et leur lettre est pleine d’incohérences. Nous n’avons, par exemple, jamais eu le numéro de la directrice et aucun contact avec la caisse des écoles, comme ils le prétendent."

La famille attend maintenant la réponse du rectorat. En pleines vacances scolaires, ce dernier n’a pas été en mesure de répondre à nos sollicitations.

Une réponse sera probablement délivrée en début de semaine prochaine...

"où est le côte humain?"

La circulaire de l’Éducation nationale datant du 18 septembre 1997 stipule que "seuls les enfants de l’école maternelle sont remis directement aux parents".

Ceux en école élémentaire peuvent être libérés sans la présence obligatoire d’un adulte. À la suite de notre article, la toile s’est enflammée.

Sur Facebook, les réactions ont été vives. Si certains adoptent des positions légalistes, pour d’autres, cette loi est jugée "loin des réalités". "Où est le côté humain ? " questionne une internaute. "Et si un parent arrive en retard à cause d’un problème et qu’il n’a plus de batterie sur son portable pour prévenir, on lâche un petit bout de six ans dans la nature ?" s’interroge une autre. "Sachant que la maman est en général à l’heure, le mieux aurait été de le garder dans l’école", appuie une Cagnoise.

Pour d’autres, il suffisait d’ "appeler les parents ou alerter la police municipale s’ils ne répondent pas".