Les sapeurs-pompiers interviennent sur un toit pour des goélands menaçants à Monaco

Une intervention "délicate" du fait de l’hostilité marquée des oiseaux marins, les soldats du feu devant user d’un bâton pour les effaroucher.

"Ces derniers temps, c’est la troisième intervention de ce type, explique le lieutenant Alain Sacany. Deux oisillons étaient sortis de leurs œufs et plusieurs goélands tournaient autour, se montrant agressifs et menaçants envers le voisinage. Les riverains ne pouvaient plus sortir sur leurs balcons."

Une fois les oisillons récupérés, ils ont été transportés à la clinique vétérinaire de Fontvieille (1) pour y être nourris. Puis, plus tard, ils seront transférés vers des organismes habilités à s’en occuper.

(1) Sollicitée, l’entité n’a pas souhaité répondre.