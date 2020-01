C’est une première. » Hier matin, Olivier Lavagna, directeur général adjoint de la Société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM), participait, durant plus d’une heure, au déploiement de force d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers, agents de la SEPM et personnel du Yacht-club venus sur le port Hercule pour un exercice de simulation d’un incendie de bateau faisant une victime et générant une pollution.

Il s’agissait notamment de secourir la victime, d’éteindre le feu, circonscrire le polluant, gérer la circulation maritime et évacuer les bateaux voisins en raison du risque de propagation de l’incendie.

« Le feu est un des risques principaux, explique Olivier Lavagna. Il faut travailler les réflexes. Nous nous sommes mis dans un schéma inédit avec un bateau un peu difficile d’accès au milieu du port. »

Pour parfaire l’exercice, un drone a été utilisé pour débriefer et programmer une nouvelle simulation.

De son côté, le commandant Maxime Yvrard, sapeur-pompier de Monaco, explique être satisfait que les actions des uns et des autres aient pu être coordonnées « dans un but collectif. C’est ce qui est le plus important. Notre objectif était d’évaluer le commandement et la coordination interservices. » Et le bilan semblait hier très satisfaisant pour les acteurs de cet exercice.