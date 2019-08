Les pompiers de Monaco répètent leurs gammes Les fantômes de l’été 86 257000 11415 540

Qu’il soit d’habitation ou de forêt, le feu se caractérise toujours par son imprévisibilité. Pour l’appréhender au mieux et le dompter, les sapeurs pompiers de Monaco n’ont d’autres choix que de maîtriser leur environnement. C’est ainsi que chaque semaine, de début juin à fin août (voire plus selon la météo), des manœuvres sont menées sur le pourtour monégasque pour simuler des combats engagés contre des feux de forêt. Le dernier exercice, supervisé hier par l’adjudant Patrice Jacob, a réuni onze professionnels de Monaco sur le chemin de La Turbie, à Beausoleil.

« C’est un exercice de maintien des acquis. Tous ont un socle de formation commun par rapport à leur niveau d’emploi et de fonction et après, tous les mercredis, l’ensemble des personnels du corps des sapeurs pompiers de Monaco passent à l’entraînement très spécifique sur les feux de forêt », détaille l’adjudant Patrice Jacob, adjoint du capitaine Payen au Bureau « Formation - instruction sport ».

Un camion du SDIS 06 à disposition toute l’année

Après un cours théorique, dispensé sur site par le sergent-chef Fabrice Grillet, chef de garde incendie, la mise en pratique a suivi sous un soleil de plomb. En l’occurrence des manœuvres défensives, c’est-à-dire la sauvegarde d’un « point sensible ». Une zone aride, végétalisée, escarpée et, surtout, entourée d’habitations. L’objectif : acquérir les bons réflexes de positionnement, de reconnaissance ou encore de sécurité tant personnelle que collective (lire ci-dessous).

Fortement urbanisée, la Principauté n’est à première vue pas un terrain propice à la lutte contre les incendies massifs de végétation mais l’histoire récente rappelle qu’elle fut ceinturée de flammes et « coupée du monde » (lire page suivante).

Les pompiers de Monaco ont ainsi vocation à être rattachés au groupe d’intervention feux de forêt (GIF) du SDIS 06 et, par une logique de proximité, à intervenir en premier en territoire français. Ce sont les fameuses « zones de prompt secours ».

« À Monaco, il n’y a pas de secteur feu de forêt à proprement dit, confirme l’adjudant Jacob. C’est pourquoi un camion du SDIS 06 nous est mis à disposition toute l’année, notamment pour pouvoir intervenir sur les communes limitrophes. » Ces pinèdes de Cap-d’Ail ou Roquebrune-Cap-Martin, comme les secteurs plus arides et à flanc de collines de Beausoleil et La Turbie (qui dispose aussi de sa propre caserne), où les pompiers monégasques pourraient contenir un foyer d’incendie dans l’attente des renforts, voire l’éteindre.

Hier, le scénario invitait à l’action défensive : un feu virulent est parti de la Moyenne corniche et se propage, par vent d’Est, pour gagner les hauteurs de Beausoleil par le vallon. « Par reconnaissance », les pompiers savent que les abords de la carrière Laurens et de l’ancien club de tir-à-l’arc jouissent d’une aire de retournement pour les véhicules et d’un poteau incendie.

« Avant de vous équiper pensez à vous hydrater ! »

« Avant de vous équiper, pensez à vous hydrater ! Le feu de forêt est aussi difficile pour ça, on transpire beaucoup, on perd rapidement de l’eau », rappelle le sergent-chef Fabrice Grillet. Le thermomètre dépasse allègrement les 30 degrés lorsque les onze pompiers endossent leur équipement (lire ci-dessous). Tous s’engagent d’un seul homme avec minutie et cohésion. Réglées comme du papier à musique, les manœuvres ne subissent pas d’accroc et les lances sont vite armées pour inonder la végétation. Le canon du camion assurant l’accessibilité de la zone et garantissant un éventuel repli aux pompiers. L’opération est une réussite et se conclut par la visite de riverains, d’abord interloqués, puis ravis de bénéficier de cette fraîcheur bienvenue à leurs portes.

Les panaches de fumée de Nice à Menton. L’angoisse permanente. Les flammes qui semblent gagner du terrain inexorablement. Les propriétaires de villa qui écopent leurs piscines pour ralentir le chaos. Ceux qui doivent se résigner à abandonner leur domicile sans l’assurance de le retrouver. L’odeur de brûlé et ces cendres qui nappent le littoral. Les Azuréens n’ont pas oublié le terrible été 1986. L’été des cendres et le paysage désertique laissé pendant des années par les flammes sur les Moyenne et Grande corniche notamment.

« Tout a brûlé d’èze à La Turbie, jusqu’aux portes de Monaco, se souvenait récemment dans nos colonnes le lieutenant-colonel Norbert Fassiaux, chef du corps des sapeurs pompiers de Monaco, à l’époque jeune lieutenant envoyé au feu. « Les routes et voies ferrées étaient coupées, plus de 1 500 personnes ont été évacuées, Menton et Monaco étaient totalement isolées (...) Ce fut un énorme moment de cohésion dans le personnel. »

Cette année-là, 11 415 hectares avaient été ravagés par les flammes dans le département des Alpes-Maritimes

« À Monaco, le feu ne risque pas trop de sauter parce qu’on est quand même dans une zone ultra-urbanisée mais par contre les fumées, les cendres… Monaco serait plus impactée par les conséquences du feu que le feu lui-même », estime aujourd’hui l’adjudant Patrice Jacob. Pour ne jamais revivre pareil désastre, la meilleure arme reste la prévention (lire ci-dessous). Surtout avec les grandes chaleurs annoncées ces prochains jours.