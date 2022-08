Les incendies se poursuivent dans le nord-ouest de l'Espagne

Une alerte a été lancée pour l'incendie de la municipalité de Boiro, où au moins 1.200 hectares sont déjà partis en fumée depuis jeudi près de zones habitées, selon un bilan de la région de Galice samedi en milieu de journée.

"La situation reste compliquée, les hélicoptères ne suffisent pas à contrôler tous les foyers", a alerté sur Facebook le maire de la commune voisine d'A Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro.

Quelque 700 personnes ont été évacuées dans cette zone côtière, selon des médias locaux.

Dans la même région de Galice, l'incendie de la commune de Verin, déclenché mercredi, "évolue favorablement", avec un bilan maintenu à 600 hectares calcinés, et "sans risque pour les populations", a indiqué le gouvernement régional.

Une origine criminelle est privilégiée par les autorités dans cette commune proche de la frontière du nord du Portugal.

Au total, au moins 2.950 hectares ont brûlé en Galice depuis le début de la troisième vague de chaleur qui a traversé l'Espagne depuis la fin de la semaine dernière.

Les températures ont légèrement baissé depuis jeudi, mais des mercures dépassant les 35°C restaient attendues samedi dans une large partie du pays.

Depuis le début de l'année, 366 incendies ont détruit près de 230.000 hectares en Espagne selon le Système européen d'Information sur les feux de forêts (EFFIS). C'est le plus lourd bilan des pays de l'Union européenne cette année, et le plus important en Espagne depuis 2000, année des premières mesures.

La recrudescence de ces vagues de chaleur est, selon les experts, une conséquence directe du réchauffement climatique, qui accroît à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.