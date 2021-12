Les images impressionnantes de l'effondrement d'un immeuble cette nuit à Sanary

Alors que l'origine de l'explosion d'un immeuble de trois étages près du port de Sanary-sur-Mer (rue Jean-Jaurès), peu avant 4h du matin dans la nuit de lundi 6 à mardi 7 décembre, est encore inconnue, les premières images de la rue désormais éventrée sont impressionnantes.

Plusieurs personnes ont été sauvées, et les pompiers sont désormais à la recherche de deux survivants dans les décombres. Un homme d'une trentaine d'années et décédé. L'important dispositif de secours (70 sapeurs-pompiers, un médecin directeur des secours et deux équipes médicales du SMUR, ainsi que 11 policiers nationaux) devrait durer toute la journée.