Les grandes affaires criminelles de la Côte d'Azur (7/8): Le comte de Shaftesbury assassiné à Cannes en 2004 sur fond de divorce

Encore une disparition inquiétante dans le bassin cannois, comme celle qui, quelques mois plus tôt, concernait le jeune homme d’affaires Christophe Dalmasso. Avec le même épilogue tragique: le disparu a été assassiné.

Vers la mi-novembre 2004, l’avocat et l’amie de sir Anthony Ashley-Cooper, comte de Shaftesbury, alertent la police: le lord anglais, âgé de 66 ans, a disparu depuis plusieurs jours.

L’homme, qui partage sa vie entre l’Angleterre et la Côte d’Azur, est arrivé à Cannes le 3 novembre. On perd sa trace dans la nuit du 5 au 6.

Son épouse, Jamila M’Barek, 37 ans, dont il est séparé depuis six mois et qui vit dans leur maison de la Californie, un des quartiers chics de la ville, relate qu’ils se sont vus le 5 et ne semble pas inquiète. Mais la nouvelle amie du disparu, elle, paraît affolée.

Un divorce qui coûtait cher

Tandis que les tabloïds anglais se déchaînent et envoient leurs meilleurs limiers aux trousses des policiers français, ces derniers tentent d’en savoir plus sur le disparu et son entourage. Ils dressent le portrait d’un homme charmant mais faible, qui se réfugie volontiers dans l’alcool et aime un peu trop les femmes. Notamment celles, nettement plus jeunes que lui, qu’il croise dans les bars de nuit qu’il fréquente assidûment.

C’est d’ailleurs ainsi qu’il a rencontré sa troisième épouse, Jamila, et sa nouvelle compagne. Et c’est dans un établissement de nuit cannois, où il a passé la soirée le 5 novembre, que l’on perd sa trace. On sait qu’il avait réservé une chambre au Noga Hilton de la Croisette, mais il n’y a pas dormi.

C’est finalement, comme souvent, vers l’entourage immédiat du disparu que s’orientent les investigations. Et notamment vers son épouse. Car cette dernière, en cas de divorce, avait beaucoup à perdre. Notamment la maison de Cannes, un terrain en Irlande et un moulin dans le Gers, dont lui avait fait donation son généreux époux. Une donation sur laquelle il aurait décidé de revenir par voie judiciaire, depuis que les époux étaient séparés.

Or Jamila M’Barek, issue d’une modeste famille d’ouvriers immigrés du Nord, est friande d’ascension sociale et d’aisance financière. Son premier mariage, avec un Hollandais avec lequel elle a eu deux enfants, était un premier pas. Le deuxième avec un aristocrate britannique constituait la consécration.

L’épouse délaissée est arrêtée et craque, racontant que c’est son frère Mohamed, 40 ans, qui a tué le comte, l’étranglant au cours d’une dispute qui a mal tourné, à propos d’histoires d’argent.

Les faits se seraient déroulés à son domicile cannois. Affolés, son frère et elle auraient transporté le corps dans la voiture de Mohamed et ce dernier serait allé le jeter quelque part dans les environs. Mohamed M’Barek est interpellé à Munich, où il vit avec sa femme et ses deux enfants.