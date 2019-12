Les grandes affaires criminelles de la Côte d'Azur (4/8): "Rocky", le biker charismatique trahi par "ses frères"

Fraternité, trahison, pacte, secret. L’affaire qui suit pourrait avoir eu pour cadre les bas-fonds de Chicago dans un cadre de guerre des gangs. Elle s’est déroulée dans la paisible ville de Grasse.

En ce jour de tout début janvier 1988, quatre "bikers" débarquent à l’agence de Grasse de Nice-Matin. Les personnages sont patibulaires avec leurs tatouages et leur dégaine de Hell’s Angels mais n’inquiètent pas les journalistes présents. Ils les connaissent bien.

Les Sarmates, le gang de motards auquel ils appartiennent, ont leur local à quelques dizaines de mètres de là. Et leur leader, Roch Isnard, 28 ans, également chanteur du groupe de blues rock Rancœur, est un habitué des lieux. Un copain, pour tout dire.

C’est de lui que les visiteurs veulent parler. "Rocky a disparu juste avant le réveillon. On ne l’a pas revu.On est tous très inquiets, sa mère et ses sœurs ne dorment plus. Il faut nous aider à le retrouver."

Aussitôt dit aussitôt fait, un article avec titre à la Une paraît le lendemain. La police enquête, cherche parmi ses fréquentations locales mais aussi parisiennes et monégasques, car le rocker dont la carrière commençait à bien décoller avait pas mal de rendez-vous pour la promotion de son premier disque.

Grand, beau gosse, cheveux longs, regard bleu caché derrière ses éternelles lunettes noires et blouson de cuir, "Rocky" avait le charisme et la gueule de l’emploi.

Ses "frères" Sarmates remuent eux aussi ciel et terre. Mais il reste introuvable. Jusqu’à ce terrible 16 janvier, où un promeneur découvre son corps sans vie dans les gorges de la Mourachonne, à Pégomas.

Serment sur sa tombe

Roch Isnard a eu le crâne fracassé. Aussitôt, les Sarmates font front commun. Entourent sans relâche la famille du disparu, notamment sa mère qui a vu grandir la plupart de ces enfants du pays. Portent son cercueil le jour des obsèques et jurent solennellement sur sa tombe de trouver le coupable et le venger. Noble attitude.

Mais pendant ce temps, l’enquête se poursuit.Et révèle une réalité bien sordide quand, le 30 mars 1989, quatre des "frères" de Roch Isnard sont arrêtés.

"Ceux-là même qui avaient feint la surprise et pleuré leur chef de file en apprenant sa mort, en étaient en fait directement les auteurs ou complices", écrit notre regretté confrère Michel Barelli dans Nice-Matin le lendemain.

Le déroulement du drame est reconstitué.Il s’agit en fait d’une banale dispute sur fond de jalousie. Le soir du 29 décembre 1987, Roch est en panne de moto. Il passe au local des Sarmates où se trouve notamment l’un des derniers arrivés dans la bande, Gilbert, dit "le Tatoué".

Ce dernier, plus âgé que les autres membres du groupe, est depuis longtemps jaloux du charisme de Rocky et rêve de prendre le leadership.Une dispute éclate entre les deux hommes. Gentil garçon en général, Roch Isnard, lorsqu’il s’énerve, peut faire peur.

Gilbert s’empare d’un pied de tabouret et le frappe violemment à la tête.Quatre autres Sarmates sont là. Affolés, ils embarquent Roch Isnard dans une camionnette, direction l’hôpital de Grasse.

Mais en chemin, il devient évident qu’il n’y a plus rien à faire pour lui. Alors ils poursuivent leur route et se débarrassent du corps dans les gorges de la Mourachonne, situées non loin. Puis prêtent un serment de silence. Qui a rompu le pacte? Cela restera flou.

Devant les assises des Alpes-Maritimes, en janvier 1991, le "tatoué" écope de douze ans de réclusion criminelle. Les trois autres sont condamnés à trois ans dont deux ferme. Le prix du silence.