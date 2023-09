Les faits, l'agresseur, la victime: ce que l'on sait de la terrible agression d'une femme rue d'Italie

À leur arrivée, les secours alertés par un voisin, ont découvert une femme dans un état critique, au niveau du numéro 16. La rue très commerçante est quasi déserte à cette heure de la nuit mais un riverain a donc donné l'alerte aux services de secours. L'agresseur a été interpellé peu après par la brigade anti criminalité.

Une agression d'une violence inouïe

La victime a été très sauvagement agressée. L'individu l'a rouée de coups et a sauté à pieds joints sur son visage. Sur une vidéo récupérée par nos confrères de BFM TV, on voit l'agresseur traverser la rue, faire un croc en jambes à la victime qui chute sur la chaussée sur un passage piéton, au pied d'un utilitaire blanc garé le long du trottoir. Puis il s'acharne sur elle à coups de pieds, sautant sur son visage à pieds joints avant de prendre la fuite. La femme, de 53 ans, a été laissée pour morte. Elle a été transportée, dans un état critique, vers le service réanimation de l'hôpital Pasteur 2. Elle était ce mercredi matin entre la vie et la mort.

Qui est l'agresseur?

Son identité réelle est difficile à établir. L'homme, d'une trentaine d'années, aurait affirmé être de nationalité angolaise. Tout ceci est en cours de vérification. Selon nos informations, il était porteur d'un billet de train Paris-Bruxelles. Sans qu'on sache quel est son parcours exact et dans quel cadre il se trouvait à Nice.

Quel est son sort judiciaire?

L'auteur de l'agression a été suivi par les caméras de vidéo surveillance de la ville de Nice. Il a été interpellé peu après les faits par la brigade anti criminalité, dans le centre-ville de Nice. Il a immédiatement été placé en garde à vue à la caserne Auvare. La mesure a été prolongée de 24 heures. Jean-Philippe Navarre, adjoint au procureur de la République de Nice, indiquait ce mercredi matin qu'une orientation judiciaire serait prise dans la journée (https://www.nicematin.com/faits-divers/terrible-agression-dune-femme-rue-ditalie-a-nice-une-orientation-judiciaire-prise-dans-la-journee-selon-le-parquet-872514).

L'homme est-il accessible à une sanction pénale ? La question est de savoir si son état de santé psychologique le permet. C'est tout l'enjeu du dossier. Une expertise psychiatrique pourrait être demandée pour le confirmer. Mais pas nécessairement maintenant. Cela pourrait se faire dans le cadre d'une éventuelle instruction. L'homme pourrait être, dans ce cas, déféré dans la journée. Le procureur de la République de Nice annonce qu'il publiera un communiqué ce mercredi midi sur la question.

Quelles sont les motivations de l'agresseur?

C'est le point central que les enquêteurs cherchent à éclaircir en ce moment. L'agresseur connaissait-il la victime ? Mardi soir, aucun lien ne pouvait être établi entre les deux. La thèse d'un acte gratuit est donc étudiée, mais son audition permettra vraisemblablement d'en savoir plus.

La victime: Une femme souriante" qui habitait le quartier de la gare

Brahim est restaurateur dans le quartier de la gare. Il connaît la femme de 53 ans qui a été agressée dans la nuit de lundi à mardi rue d'Italie. Et pour cause, elle habite en face de chez lui. "C'est une femme qui n'a pas eu une vie facile. Elle a déjà subi des violences. La police est intervenue plus d'une fois chez elle, dans le cadre conjugal." Selon nos informations, elle était sous curatelle.

Selon Brahim, cette brune de taille moyenne passait quotidiennement, "toujours avec le sourire". Elle échangeait avec lui des infos sur la vie du quartier. "Elle me parlait de son fils adulte qui a, lui aussi, habité le quartier avec sa copine. Elle était sous curatelle. Elle faisait des ménages à un moment. Elle mangeait de temps en temps dans mon restaurant. Elle avait toujours le sourire malgré ses soucis familiaux." Brahim se dit "terriblement touché par cette agression", comme les habitants du quartier.

La victime se trouvait toujours ce mercredi matin dans un état critique, au service réanimation de l'hôpital Pasteur 2.