Les faits, la victime, le suspect, l'enquête: ce que l'on sait au lendemain de la découverte d'une tête dans un carton à Toulon

Une scène d’horreur, "comme à la télé" commentaient des riverains contraints d’attendre avant de pouvoir rentrer chez eux. Parfois curieux, souvent consternés.

C’est une commerçante du quartier qui raconte, le regard encore inquiet, tandis que sa belle-sœur ne cache pas son angoisse.

"On est arrivées dans la rue vers 13h30. On a vu une veste qui tombait par terre, mais on n’a pas vu d’où elle avait été lancée." Ce qui a attiré son attention, ce sont "les taches de sang, les manches étaient pleines de sang".

Mais à ce moment-là, elle ne pense pas au pire. Elle attend là, car on doit lui amener des clés. C’est alors qu’"on a vu le carton jeté par la fenêtre." Et atterrir au milieu de la chaussée.

Quelques minutes après, les deux femmes s’approchent. Simplement car c’est par là qu’elles doivent passer. C’est à ce moment, "à un mètre du carton", qu’elles voient du sang. Beaucoup de sang.

Puis elles distinguent "une tête humaine", posée. "Il y avait du papier autour, comme des mouchoirs."

"J’ai crié, je me suis éloignée. Et j’ai appelé la police. Ils m’ont dit: "Vous êtes sûre?"!"

L’intervention des forces de l’ordre n’a pas tardé. Une trentaine de policiers nationaux se déploient, rejoints par les militaires du réseau Sentinelle, qui renforcent le dispositif de sécurité. La police municipale est également présente.