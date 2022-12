Un pompier de Monaco meurt dans un violent incendie au Larvotto

Endeuillé l’an passé, le Corps des sapeurs-pompiers de Monaco a, à nouveau, plongé dans le deuil en 2022. Le 19 juin, le sergent Thierry Pérard, 51 ans dont 26 années de service en Principauté, perd la vie alors qu’il intervient, aux côtés de 80 de ses frères d’armes, sur un virulent incendie qui sévit dans un luxueux appartement de la résidence « Le 21 », avenue Princesse-Grace.

Un brasier comparé, a posteriori, à « un véritable feu d’entrepôt d’une puissance phénoménale » par le colonel Tony Varo, commandant de la Force publique. Les jours suivants, la Principauté rend un hommage national à ce sous-officier, époux et père d’une fille de 21 ans. Élevé au grade de sergent-chef et nommé chevalier dans l’Ordre de Saint-Charles, à titre posthume, Thierry Pérard a été dépeint par son chef de corps, le lieutenant-colonel Maxime Yvrard, comme un soldat du feu ayant montré « de belles qualités humaines et un sens du devoir hors du commun. C’était un homme d’action, réfléchi, rassurant en toutes circonstances et d’un calme face au danger, ce qui caractérise les soldats du feu expérimentés. »

À ce jour, l’enquête se poursuit pour déterminer les causes de l’incendie mais également celles qui ont mené au décès du sergent Thierry Pérard.

Selon nos informations, l’autopsie a conclu à une intoxication mais d’autres expertises doivent confirmer ces conclusions. Les causes de l’incendie, elles, demeurent toujours inconnues et deux expertises portent sur ce point. De nombreux prélèvements ont été réalisés sur site et le juge d’instruction s’y est également rendu. Aucune inculpation, donc, n’est encore intervenue dans ce dossier et le juge d’instruction demeure toujours saisi des chefs « d’homicide involontaire et blessures involontaires ».