Les deux hommes filmés armés aux Moulins ont été interpellés fin mars

La vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux et sur laquelle on distingue un individu porteur d’une arme longue, et un autre homme avec une arme de poing, a commencé à être diffusée le vendredi 24 mars, après des tirs signalés dans le quartier des Moulins à Nice.

"Le jour même, deux individus ont été interpellés. Ils n’étaient pas porteurs d’armes" a indiqué le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez lors d’une conférence de presse ce lundi matin.

Niant toute violence, au terme de 96 heures de garde à vue, ils ont été mis en cause pour "une tentative de meurtre en bande organisée et placés sous contrôle judiciaire" .

"Un troisième individu a été interpellé alors qu’il avait pris la fuite à la vue des policiers."

Après ces faits, de nombreux effectifs de la police ont été engagés dans le quartier en sécurisation.

Lors des visites des parties communes engagées dans le quartier dans la soirée, dans un box d’où émanait une forte odeur de cannabis étaient découverts: 2,2 kg d’herbe de cannabis, six sacs thermosoudés contenant 7 kg d’herbe de cannabis, trois sacs contenant de la résine de cannabis pour 1,1 kg , 20 g de cocaïne, un pistolet d’alarme automatique et un coffre fort.

Depuis cette date, six autres personnes ont été interpellées et quatre armes ont été découvertes. Cinq kg de résine de cannabis, 10 kg d'herbe et 2,2 kg de cocaïne ont été saisis.