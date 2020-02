Les corps des deux disparus de l’Aude auraient été retrouvés dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les deux amis d’enfance n’ont plus donné signe de vie depuis leur départ de Carcassonne, le 3 décembre dernier.

D’après le témoignage de leurs compagnes, Gabriel et Vincent partaient rejoindre une connaissance sur la commune de Revest-du-Bion (Alpes-de-Haute-Provence) à 400 km de chez eux.

Le parquet d’Aix-en-Provence avait alors rapidement ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.

Leur mystérieuse disparition a donné du fil à retordre aux enquêteurs. D’après une source judiciaire, leurs téléphones portables ont borné une dernière fois à 00h46, ce 3 décembre, au niveau de Rognes (au nord d’Aix-en-Provence).

Depuis, plus de nouvelles. Aucune trace de leur véhicule. Un appel à témoin a été relayé sur les réseaux sociaux et sur le site de l’association Assistance et recherche des personnes disparues (ARPD). En vain...

Les deux corps ont été retrouvés sur la commune de Revest-du-Bion, enterrés dans un sous-bois, à quelques centaines de mètres du centre du village…

D’après nos informations, il s’agirait bien des cadavres des deux jeunes hommes. L’autopsie aura lieu en fin de semaine.

Plusieurs gardes en vue et perquisitions sont actuellement en cours.