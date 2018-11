Les commanditaires présumés du braquage de Cartier à Monaco ont été retrouvés... en prison

Cette fois-ci, le tableau semble complet.

Quatre suspects avaient déjà été mis en examen et écroués, dans les jours et semaines qui avaient suivi cette attaque rocambolesque, place du Casino. Le fruit d'une coopération efficace entre policiers monégasques et français. Mais la police judiciaire de Nice n'en est pas restée là.

Au prix d'un patient travail d'exploitation de la téléphonie et de recoupements, les enquêteurs ont acquis la certitude de tenir les trois hommes qui ont téléguidé les opérations.

Ceux-ci se trouvaient... en prison. Ils sont soupçonnés d'avoir piloté un autre braquage audacieux, chez Harry-Winston, le 18 janvier 2017 à Cannes (15 millions d'euros dérobés).

Et, pour deux d'entre eux, d'avoir fomenté des attaques similaires à Cannes et Saint-Tropez.

Retour en prison inéluctable

Ces trois malfaiteurs aguerris, originaires des Hauts-de-Vallauris, sont présentés à un juge d'instruction ce jeudi après-midi à Nice. Tous trois contestent leur implication.

Néanmoins ils regagneront leur cellule à l'issue dans tous les cas de figure, étant mis en examen dans plusieurs affaires distinctes.

Un homme et trois femmes ont également été interpellés, ce mardi, lors de ce coup de filet lié au braquage chez Cartier. Mais ces membres de l'entourage des braqueurs ont été mis hors de cause.

Le butin du casse, évalué à plusieurs millions d'euros, avait été intégralement retrouvé.