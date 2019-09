Les Bahamas débordées par l'afflux des dons après l'ouragan Dorian

Pour le chef de la mission d'urgence du Secours populaire français aux Bahamas, "un don financier même minime et plus important est plus efficace" qu'une collecte de produits qui coûtent cher à transporter depuis le Vieux continent.

"Il faut tout reconstruire et pour cela il faut s'organiser et collecter un maximum d'argent", explique à l'AFP Christian Lampin depuis Nassau.

L'ONG a ainsi acheté des paquets de couches chez un grossiste de la capitale des Bahamas pour un orphelinat accueillant des enfants évacués d'Abaco. Le Secours populaire va aussi s'appuyer sur des partenaires locaux pour des projets précis de reconstruction "et les donateurs sauront ce qu'on fait de leur argent", dit-il.