L'émouvant message du chef étoilé Yannick Alléno à son fils, mort percuté par un chauffard

Une photo en noir et blanc, un grand sourire, le regard malicieux. Le chef multi-étoilé Yannick Alléno a rendu un émouvant hommage à son fils, Antoine, mortellement percuté à Paris dans la nuit de dimanche à lundi par un chauffard au volant d'une voiture volée. Ses obsèques avaient lieu ce vendredi à Possy dans les Yvelines.

"Mon petit ange!! C’est aujourd’hui que tu vas entrer dans l’éternité ! Nous avons choisi ta mère et moi cette belle maison qui a eu l’occasion a de nombreuses reprises de te voir passer devant! Elle t’ouvre ses portes cet après-midi! Tu n’as jamais rien fait comme les autres ! Tu es arrivé au monde un 4 juillet fête nationale américaine et tu es parti le 8 mai jour de la libération (...) Nous t’aimons et te pleurons de tous nos corps Antoine Alleno! Mon ange notre enfant adoré.", écrit le chef du Pavyllon à Monaco sur Instagram.