Le voilier échoué depuis des mois à Villefranche-sur-Mer a fini par sombrer

Le voilier fantôme qui hante la rade depuis des mois n’a pas résisté au dernier coup de mer. L’épave du Tipailenqueue a fini de se disloquer et repose désormais sur les champs de posidonie de la pointe des Deux-Rubes.

Le président de l’association Anao connaît bien le site: "C’est une de nos zones de fouilles archéologiques", explique Eric Dulière. "Entre nous, on l’appelle les Bahamas. Les fonds y sont particulièrement riches. On y trouve même des langoustes", en veut pour preuve ce fin connaisseur des fonds de la rade.

L’accès y est réglementé par un arrêté préfectoral depuis que ce voilier de 18 mètres s’est échoué. C’était à l’automne dernier, fin septembre.

Le Tipailenqueue a été drossé contre les rochers. "Les pêcheurs avaient prévenu que ses amarres allaient lâcher, souffle un Villefranchois. Ils craignaient de le prendre dans leurs filets…"

Opération complexe et onéreuse

C’est finalement au pied d’une villa de milliardaire, la Cansoun del mare dont on dit qu’elle a appartenu un temps au marchand d’armes russe Viktor Bout, que le bateau a fini sa course. Au grand dam du nouveau propriétaire, russe lui aussi. "On a même proposé de contribuer financièrement à son enlèvement", souffle son mandataire.

Il faut dire que l’opération s’annonçait à la fois complexe et onéreuse. La coque du Tipailenqueue est en fibrociment et donc extrêmement lourde.

Son propriétaire, lui, semble aux abonnés absents. Si bien que pour débarrasser la rade de cette épave, la préfecture a d’abord dû en passer par une procédure en déchéance de propriété. Puis elle a dû réaliser des analyses afin de s’assurer que la coque ne contenait pas d’amiante. Elle a aussi dû lancer un appel d’offres pour choisir une entreprise…

Des délais administratifs "incompressibles" selon la préfecture, qui avait pourtant initialement annoncé qu’elle interviendrait avant la fin de l’année. Si bien qu’il y a quelques jours, le maire de Villefranche se déclarait "déçu" que l’État ne tienne pas "ses promesses".

Christophe Trojani pointait le risque de retrouver "des bouts" du Tipailenqueue un peu partout dans la rade. Il n’avait malheureusement pas tort. Le coup de mer qui a touché les côtes azuréennes dans la nuit de mardi à mercredi a aussi été le coup de grâce pour cette épave: elle a fini par se disloquer entièrement.

La coque brisée en plusieurs morceaux repose désormais sur les fonds de la pointe des Deux-Rubes, qui ressemble désormais davantage au triangle des Bermudes qu’aux Bahamas. Compliquant un peu plus encore le nettoyage du site.