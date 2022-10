Le septuagénaire Cannois disparu depuis dimanche dans un train a été retrouvé à Toulon

À une vive inquiétude, succède un vrai soulagement.

Même s’il l’a retrouvé affaibli et médicalisé à l’hôpital militaire de Toulon, David pouvait néanmoins serrer son père dans les bras, alors que José Azoulay, retraité de 78 ans atteint de la maladie d’Alzheimer, avait disparu depuis dimanche après-midi.

En gare de Cannes, le septuagénaire était monté à bord du TGV de 14h24 à destination de Paris gare de Lyon, où un autre proche devait l’accueillir.

Mais le voyageur, confié aux soins de l’assistance SNCF pour personnes en difficultés, n’est jamais descendu à quai au terminus. Le train s’étant arrêté dans trois autres gares (Saint-Raphaël, Toulon, Aix-en-Provence), les recherches s’annonçaient particulièrement vastes pour sa famille, à commencer par son fils David qui réside à Cannes-La-Bocca.

"Il a été pris pour un SDF"

"En principe, ma mère aurait dû accompagner mon père vers Paris, mais celle-ci a dû être hospitalisée d’urgence à Cannes. C’est pour cela que l’on a fait appel au service de la SNCF, en pensant qu’il serait placé sous surveillance dans un wagon spécial, pour éviter qu’il ne descende avant le Terminus. Malheureusement, c’est justement ce qui est arrivé!"

À la suite de l’avis de recherche diffusé par Nice-Matin ce mardi, Gérard Azoulay a finalement été localisé à Toulon, où le malheureux a erré durant deux jours.

"Des gens l’ont vu sur le boulevard de Strasbourg, qui sonnait à tous les interphones. Mais avec sa valise et son air perdu, ils l’ont pris pour un SDF, relate encore son fils. Il a dû dormir où il pouvait et puis il est tombé sur la place de la gare, et les pompiers l’ont conduit à l’hôpital militaire. Il est fatigué et s’est légèrement fait mal en tombant, mais sans cette chute, je ne sais pas dans quel état on l’aurait retrouvé...", soupire David.

Celui-ci reste d’ailleurs à Toulon auprès de son père, placé en observation. Après être passé par toutes les émotions.