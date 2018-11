Le réseau téléphonique monégasque en alerte à la suite d'actes malveillants

"Attention, une tentative de collecte de données personnelles par téléphone est actuellement en cours sur la Principauté. Celle-ci n’émane absolument pas de Monaco Telecom qui ne fait aucune requête de ce type", précise l’opérateur qui, dans l’après-midi, avait déjà recensé une cinquantaine de victimes de cette forme de piratage. Monaco Telecom et l’ASMN en profitent pour rappeler les comportements à adopter

Comment savoir si je suis concerné?

- L’appel est passé sur votre numéro de téléphonie fixe et/ou mobile

- L’appel provient d’un numéro masqué (ou inconnu)

- Le correspondant se présente comme étant Monaco Telecom ou Monaco Sécurité Internet

- Le correspondant interroge sur vos connexions internet, le partage de connexions de vos box, ou votre adresse IP…

Cette manœuvre frauduleuse a pour but de soit voler des numéros de carte de crédit soit obtenir des informations personnelles.

Ce qu’il convient de faire?

- Ne jamais divulguer votre adresse IP / Numéro de série / mac address ou toute information technique de vos matériels de type Box et téléphone mobile

- Ne jamais divulguer vos mots de passe et login de vos PC et Box

- Si vous avez été contacté, merci de contacter le service client Monaco Telecom au 99.66.33.00.