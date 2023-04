Le rappeur niçois Kaotik se précipite dans un incendie et s'en vante sur les réseaux sociaux, la victime l’accuse de "profiter du malheur des autres"

Le fonds de commerce de Kaotik a-t-il trouvé ses limites? Ce rappeur, vivant à Saint-André-de-la-Roche, à l'est de Nice, plus connu pour ses buzz - comme lorsqu'il a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux ou qu'il a reçu le soutien de la droite et d'Éric Ciotti pour ses positions pro police - que pour sa musique, est au cœur d'une polémique, dans son quartier, la résidence du Château.

Le 22 mars, en fin d'après-midi, un incendie s'est déclaré sur le balcon de cette petite cité, faite d'une poignée de tours. Quelques heures après, Kaotik, Karim Bouchagour de son vrai nom, poste une photo de lui, avec un masque à oxygène, aux côtés des pompiers.

"Avec un inconnu, en attendant les secours, nous avons défoncé la porte de l’appartement en feu pour voir si on pouvait sauver des personnes", écrit-il. Mais dans la foulée, la victime de l’incendie, et une partie des habitants l’accusent de mentir et de "se faire de la pub sur le malheur des autres".

"Il y avait peut-être quelqu’un à sauver"

Que s'est-il passé dans cet immeuble? "Une belle histoire", selon le rappeur de 40 ans, qui ne gagne pas sa vie grâce à sa musique, mais en tant que chargé de prévention au sein de la ville de Nice. Lorsqu'il voit le feu, dans une autre tour que la sienne, Karim Bouchagour décide d’y foncer "pour voir ce qu’il se passe".

"D’instinct, j’ai vu que c’était au quatrième, et je suis monté. J'ai croisé énormément de gens qui descendaient avec des enfants. Je tombe nez à nez avec quelqu’un que je ne connaissais pas. Je lui dis, ‘‘viens, on va défoncer la porte de l’appartement en feu’’. Il y avait peut-être quelqu'un ou un animal de compagnie à sauver."

"On s’est mis torse nu, t-shirt sur le nez, poursuit-il. Au huitième coup de pied, la porte s'est ouverte. Il y avait un mur de fumée noire, on ne pouvait rien faire. Alors on est allé au cinquième étage, où l'appartement du dessus pouvait être endommagé. Là aussi, on a frappé, mais impossible d'ouvrir, on a juste fait tomber un bout de serrure. La gendarmerie nous a demandé d'évacuer".

Réceptionné par les pompiers à la sortie de l'immeuble, Karim est emmené à l’hôpital Pasteur, où il prend la photo qu'il publie sur les réseaux sociaux. Dans quel but? "Pour retrouver cet inconnu, saluer les pompiers et montrer aux gens qu’on peut tous faire quelque chose."

Kaotik et Jim, le fameux "inconnu" de l’incendie ». (DR)

à lire aussi Après les pompiers et les policiers, le Niçois Kaotik 747 rappe pour les éboueurs

"Tu veux être populaire? Ne m’utilise pas"

Quand elle a vu ça en ligne deux heures après que son appartement fut parti en fumée, Sharon Aglae a "pété un câble". Elle était dans son appartement avec sa fille de onze ans quand l'incendie s'est déclaré. Elle a appelle les pompiers, qui lui ont dit de sortir. Elle était dehors, à "vomir ses tripes", au moment où Kaotik était dans l'immeuble.

Elle s'en est prise à lui sur Facebook. "Oui, je l’ai traité de 'merde', je lui ai dit qu'il n'avait pas à faire ça, raconte Sharon. Normalement, je ne gueule pas. Mais avec le choc, tout ça… Pourquoi il a besoin de mettre tout ça sur les réseaux sociaux? Tu veux être populaire? Très bien. Mais ne m'utilise pas. C'est ma vie, c'est une épreuve. Aujourd’hui, je n’ai plus de maison."

"Ta mère, elle a fait exprès de mettre l’incendie"

Cette histoire d'inconnu mystérieux, elle n'y croit pas. Encore moins quand elle ne trouve pas de signe que sa porte a été enfoncée. Elle le dit sur les réseaux, Karim supprime ses messages. Vexé que sa parole soit remise en question, même par des proches, il cherche à la décrédibiliser. Il propage auprès de ses milliers d'abonnés une rumeur du quartier: elle a déjà été victime d’un incendie. "C’est bizarre", glisse-t-il. Elle qui se plaignait déjà, il y a plusieurs semaines, de recevoir des mégots sur son balcon. Elle avait même fait un signalement au bailleur social.

"Au lieu de dire qu’il était désolé, il a commencé à dire que c'était le deuxième incendie, il encourage les gens, dénonce-t-elle. À l'école, les enfants disent à ma fille: 'Ta mère, c'est une pute, elle a fait exprès de mettre l’incendie chez elle', parce qu’ils l’entendent chez eux. Kaotik a des enfants. C’est quelque chose qu’il souhaiterait pour eux?"

"On dit qu’il a payé un acteur"

Deux semaines après l’incendie, le rappeur annonce sur Facebook, triomphant: "La vérité sur l’incendie". Une photo avec "l’inconnu", retrouvé après avoir remué ciel et terre. Si personne ne le connaissait, c'est parce que Jim Nebot habite Draguignan. Il rend régulièrement visite à une amie, qui habite la même tour que Sharon. Au téléphone, il confirme bien la version de Kaotik. "On est descendus avec les enfants, en tapant à toutes les portes. Je l'ai croisé, je ne le connaissais pas. On a juste essayé d’aider".

Encore aujourd'hui, le doute et les rumeurs règnent au sein de la petite cité. "Qu’est-ce qu’il a besoin d’ébruiter ce qu'il a fait, s'agace une habitante. Karim, je le connais depuis petit, il venait manger des glaces chez moi. Dans Saint-André-de-la-Roche, ça parle, on dit qu'il a payé un acteur. À force de mytho (1), on ne le croit plus. Ça me fait de la peine pour lui. Il se met trop en avant, il gâche la personne qu'il était, avec le personnage qu'il s'est créé. Il fait ça pour s'attirer la lumière."

"Je ne me fais pas de la pub, je n’en ai pas besoin, répond Kaotik. Je voulais montrer qu'on peut tous aider. Si c'était à refaire, on le referait. Être insulté, ça m'a choqué. On ne peut pas dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'espère que cette dame sera relogée dans les plus brefs délais et qu’on parlera calmement."

1. Terme familier pour "mentir" ou "mensonge".