Le président des chambres d'agriculture de France est mort après un accident sur son exploitation

"Les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et le directeur général ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel de Claude Cochonneau, président des chambres d'agriculture, survenu ce dimanche", ont annoncé les chambres dans un communiqué.

L'accident s'est produit alors que Claude Cochonneau travaillait sur son exploitation dans la Sarthe, selon les chambres d'agriculture qui n'ont pas donné davantage de détails dans l'immédiat.

Claude Cochonneau venait d'avoir 62 ans et avait été élu à la tête des chambres en 2016, en remplacement de Guy Vasseur, et réélu le 20 mars 2019. Il avait également été vice-président de la FNSEA entre 2002 et 2014.

"Nous saluons l'homme d'engagement, l'agriculteur, le politique qui a oeuvré toute sa vie à la défense et aux intérêts des agriculteurs ainsi qu'à la promotion de l'agriculture française", écrivent les chambres dans leur communiqué. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a également salué la mémoire du dirigeant.

"Agriculteur sarthois, longtemps élu local, engagé dans le syndicalisme agricole à des fonctions diverses mais toujours prenantes, membre éminent du CESE, Claude Cochonneau n'aura eu de cesse de donner de son temps au service de l'intérêt général, du collectif, au service du monde agricole", a affirmé M. Guillaume dans un communiqué.

"Dans une période compliquée et instable (...) Claude Cochonneau aura été un interlocuteur de confiance, un homme de dialogue, de compromis, de construction", a ajouté le ministre, exprimant ses condoléances aux proches du dirigeant et sa "sympathie à toute la grande famille du monde agricole endeuillé".

La FNSEA a fait part de sa "grande stupeur" et de son "immense tristesse": pour le premier syndicat agricole, le décès de Claude Cochonneau "est un choc brutal pour l'ensemble du monde agricole qui perd un pilier, un défenseur infatigable et un ami".

"Je salue la mémoire d'un homme de dialogue aussi passionné qu'engagé", a réagi pour sa part Bernard Stalter, président de la chambre des métiers et de l'artisanat.

"Claude était tout entier dévoué aux autres et à l'agriculture. Il nous manquera", a déclaré sur Twitter le député et agriculteur de la Creuse Jean-Baptiste Moreau (LREM).

Sébastien Windsor, premier vice-président de l'APCA, assurera l'intérim, en attendant la tenue de nouvelles élections, a-t-on appris auprès de la direction des chambres.