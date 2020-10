Le président de l'Assemblée de Monaco appelle les Monégasques à donner de l'argent plutôt que des vivres après la tempête Alex

Le président du Conseil national de Monaco a survolé la vallée de la Vésubie aux côtés du prince Albert II ce vendredi après-midi.

A son retour en Principauté, Stéphane Valeri a tenu à porter un message passé par les élus des Alpes-Maritimes.

"Aujourd'hui nos amis maralpins n'ont plus besoin de vivres. C'était très important dans les premiers jours après ce désastre quand les routes étaient coupées et les secours pas suffisamment présents. Aujourd'hui il y a suffisamment de vivres, d'eau et de nourritures, ce dont ils ont besoin ce sont des moyens financiers."

Évoquant un "élan de solidarité formidable" en Principauté, le président du Conseil national appelle donc aux dons d'argent en se tournant notamment vers la Croix-Rouge monégasque pour les centraliser et répartir.