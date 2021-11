Le parquet anti-terroriste ne se saisit pas de l'attaque des policiers à Cannes

Ce n'est donc pas un attentat. Le parquet national anti-terroriste (Pnat) "n'a pas retenu sa compétence" après l'attaque au couteau, lundi matin, de policiers stationnés devant le commissariat central de Cannes.

Le parquet de Grasse demeure donc en charge de l'affaire.

Comme révélé par Nice-Matin plus tôt dans la journée, une information judiciaire a bien été ouverte en début d'après-midi ce vendredi 12 novembre pour "tentatives d'assassinats sur fonctionnaires de police et violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours avec préméditation, arme et sur fonctionnaires de police", précise encore le parquet de Grasse dans un communiqué envoyé aux rédaction à 15 heures.

"Cette saisine du juge d’instruction s’accompagne d’une demande de placement en détention provisoire de l’intéressé", y précise encore les services du procureur Damien Savarzeix.