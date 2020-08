Le mouvement de panique à Cannes n'a rien d'une "folie collective" selon un chercheur

Mehdi Moussaïd s’amuse à dire qu’il étudiait dans son laboratoire toulousain un animal particulier: l’homme.

"Je m’intéressais également aux bancs de poissons, aux troupeaux de gazelles. Or ce à quoi on a assisté s’appelle la vigilance. C’est la capacité d’un groupe d’humains ou d’animaux à distribuer la surveillance de l’environnement. Quand l’un d’eux perçoit un danger, comme un poisson dans une eau trouble, il alerte les autres qui se mettent immédiatement à l’abri. En l’absence d’information, c’était la seule réaction possible lundi soir."

Pour Mehdi Moussaïd, le danger vient en revanche de la bousculade que ce phénomène engendre quasi inévitablement. "C’est statistiquement plus dangereux qu’un éventuel premier coup de feu."

Sur un blog particulièrement intéressant qu’il tient sur YouTube, le chercheur donne ainsi dix conseils pour survivre à un mouvement de foule. Il y rappelle que dans certaines situations, ce phénomène peut être plus dangereux que le danger que l’on fuit.