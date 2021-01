Le motard fou de l’A8 intercepté en douceur par les gendarmes

Dimanche 17, en fin d’après-midi, le commandant de l’EDSR, présent sur un dispositif de contrôle de vitesse, avait dû le laisser filer. L’homme chevauchait une moto sportive BMW immatriculée à l’étranger. Alors que les militaires venaient de lui faire signe de se ranger sur le bas-côté, le pilote a pris le parti d’accélérer et de prendre la fuite. Problème : ce genre de courses-poursuites, derrière des bolides, est extrêmement dangereux à la fois pour les gendarmes, pour les autres usagers, mais aussi pour le contrevenant. L’Escadron départemental a donc décidé d’utiliser une autre méthode.

Un travail d’investigation leur a permis de cibler le conducteur, qui roulait pourtant plaque relevée afin de ne pas être identifié. Les gendarmes ont alors appris qu’il n’en était pas à son coup d’essai. Le pilote avait procédé de la même manière dans le courant de l’année écoulée avec une autre unité du département.

Sa moto a donc été placée sous surveillance. Il n’a pas tardé à récidiver. Dimanche, il est repéré sur l’A8. Comme à son habitude, le motard fou roule à tombeau ouvert, plaque relevée, multipliant les infractions. Cette fois, le peloton motorisé de Mandelieu le suit en véhicule banalisé. La moto prend la sortie 40, à Mandelieu. Stoppé par un feu rouge, le conducteur s’arrête. Un gendarme se porte, à pied, au niveau de la BMW, et enlève d’un coup la clé de contact. L’interpellation du délinquant de la route s’est faite en douceur.

Placé en garde à vue, ce ressortissant étranger a été présenté au parquet de Nice et placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement pour "récidive de refus d’obtempérer et dissimulation de plaque d’immatriculation en vue de se soustraire au contrôle".

Il fait l’objet d’une suspension de permis de 6 mois l’interdisant de conduire sur le territoire français. La moto a été saisie et pourrait faire l’objet d’une confiscation définitive lors de l’audience. Ce délit est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 an et de 7.500 euros d’amende.

Le Peloton motorisé de Mandelieu rappelle que près de la moitié des gendarmes blessés gravement en service le sont après avoir été percutés par des conducteurs ayant refusé d’obtempérer aux contrôles.