Le motard brandit une fausse carte de policier à Fréjus... et finit en garde à vue

Ce jour-là, vers 19h30, le pilote d’un scooter remonte une file de voitures tout près de Luna Park... Outré par le comportement d’un automobiliste qui fume en conduisant, le pseudo-justicier de 54 ans se porte à la hauteur du véhicule et demande au conducteur de rentrer sa cigarette pour éviter tout départ d’incendie.

Face au refus de ce dernier, qui se rendait au parc d’attractions avec son épouse et ses deux enfants, le pilote frappe sur la carrosserie provoquant les pleurs des bambins. Il descend de son deux-roues et brandit ensuite une carte de police sous le nez de l’automobiliste, surpris et dubitatif. Le ton monte.

Un vrai policier flaire l’entourloupe

Arrivent alors Emmanuelle et Frédéric, un couple de proches de la famille de l’automobiliste. "J’ai vu que mon ami avait une altercation avec un motard, et j’ai donc décidé de me rendre sur place pour comprendre ce qui était en train de se passer". Précision importante, Frédéric est policier municipal dans la cité romaine. Des cartes de police, il en voit tous les jours.

Il ne se laisse pas abuser par le faux document. "Je lui ai présenté ma propre carte en lui demandant de me montrer la sienne, raconte le fonctionnaire. Au début, je me suis dit qu’il s’agissait peut-être d’un ancien agent en retraite. Mais le document qu’il m’a présenté ne m’a pas convaincu. Une personne qui n’a pas l’habitude aurait pu se laisser abuser, mais pas moi. Je lui ai signifié que l’usurpation de fonction était un délit et j’ai appelé des collègues motards de la Police municipale". Arrivés sur place, ces derniers préviennent alors l’Officier de police judiciaire (OPJ) de permanence, et escortent l’imposteur jusqu’au commissariat de Fréjus.

"Je ne parle pas aux c..., ça les instruit"

"Je pense qu’il s’agissait d’un illuminé, analyse Emmanuelle, après coup. Sur son blouson, il était écrit ‘‘je ne parle pas aux c..., ça les instruit’’. Arrivé sans heurt au commissariat, l’individu justifiera son comportement par la nécessité de "se protéger contre les agressions potentielles". Un stratagème pas très efficace, au vu de la piètre qualité de la fausse carte. Une simple photocopie d’une image prise dans un magazine sur lequel il avait collé sa photo.

Il passera finalement la nuit dans les geôles de l’hôtel de police et sera relâché le lendemain en fin de matinée, avec une ordonnance pénale pour usurpation de qualité de fonctionnaire de police. Il devra répondre de ses actes le 14 octobre prochain et risque, en théorie, jusqu’à six mois de détention et 7.500 euros d’amende. Pour Frédéric, la mésaventure est l’occasion de rappeler cette règle infaillible pour identifier les policiers en civil, en cas de contrôle: "Ils sont munis d’un brassard".