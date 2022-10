Le millionnaire allemand Rainer Schaller et sa famille était à bord de l'avion qui s'est crashé au Costa Rica

L'entrepreneur et millionnaire allemand Rainer Schaller et sa famille étaient à bord de l'avion accidenté au large de Puerto Limon dans l'est du Costa Rica, a annoncé dimanche le gouvernement.

Une source du ministère de la Sécurité publique du Costa Rica a confirmé à l'AFP que "Schaller, un homme de 53 ans", ainsi que cinq personnes, figurent sur la liste des passagers de l'avion abîmé en mer des Caraïbes.

"Nous avons retrouvé des pièces et parties de l'avion que les courants nous apportent (et) deux corps, celui d'un mineur et une partie d'adulte", a annoncé Jorge Torres, le ministre de la Sécurité publique.

Le vol privé était parti du Mexique, avant de perdre le contact avec la tour de contrôle au Costa Rica vers 18h00 vendredi (00h00 samedi) au niveau de Limon où il devait atterrir. Selon la presse du Costa Rica, l'appareil avait décollé de l'Etat du Chiapas, dans le sud du Mexique.

Des recherches, immédiatement engagées après l'alerte puis interrompues au bout de quelques heures par la nuit et le mauvais temps, avaient repris à 05h00 locales (11h00 GMT) samedi notamment avec l'aide des garde-côtes et d'avions.

Un poste de commandement auquel participent des secouristes de la Croix Rouge du Costa Rica et des pompiers a été installé à l'aéroport de Limon, selon les autorités du Costa Rica.