Le militaire radicalisé recherché a été retrouvé mort en Belgique

"La découverte du corps sans vie met fin à cinq semaines d'insécurité et de menace", souligne le communiqué commun de la ministre Lundivine Dedonder et de Michel Hofman.

"Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de Conings Jürgen, disparu depuis le 17 mai 2021", avait auparavant indiqué le parquet fédéral.

D'après les premières constatations, la cause de la mort est imputable à un suicide par arme à feu qui devra être confirmée par une expertise médico-légale, avait précisé le parquet.

Cette affaire a secoué la défense en raison de failles dans la surveillance des éléments radicalisés au sein de l'armée belge.

Considéré comme dangereux, le militaire de 46 ans, fiché par l'organisme belge d'analyse de la menace terroriste (Ocam), était soupçonné de vouloir s'en prendre à des représentants de l'Etat belge et à un virologue connu.

Il avait malgré tout accès à des armes et des munitions dans sa caserne. Quatre lance-roquettes antichar et des munitions avaient été retrouvés dans son véhicule abandonné et il était vraisemblablement en possession lors de sa cavale d'un armement plus léger.