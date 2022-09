Le maintien en détention de Cédric Jubillar confirmé par la Cour de cassation

La Cour de cassation a annoncé vendredi 30 septembre le rejet d'un recours des avocats de Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine et détenu depuis plus d'un an, qui demandent sa libération.